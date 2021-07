La brecha digital: preguntas y respuestas

Hace pocos días recibí en uno de los "chats" un artículo sobre la brecha digital que me pareció muy interesante y me motivó a querer conocer más sobre el tema. Como ahora es tan fácil encontrar información, hice lo que siempre hago, busqué en Google y realmente impresiona la cantidad y calidad de contenido que existe sobre el tema. Compartiré las ideas más relevantes.

¿Qué es la brecha digital? Empecemos por comprender que el término brecha se refiere a una abertura o separación, y digital es un concepto especialmente asociado a la tecnología de la información. Por lo tanto, la brecha digital es la separación o distancia que hay entre grupos sociales con respecto al acceso y la utilización de la tecnología de la información y la comunicación, que se abrevia TIC.

¿Cuáles son los tipos de brecha digital? Generalmente se ha considerado que la brecha digital se da por el acceso a la tecnología, pero a medida que el tema se ha ido sofisticando, se reconoce que la brecha puede estar basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las TIC, pero también en si estas personas saben cómo usarlas y hasta en qué tan bien lo hacen. Es así que se pueden identificar tres tipos de brecha digital: de acceso, de uso y de calidad de uso.

¿Cuáles son las causas de la brecha digital? La brecha digital básicamente puede ser causada por razones económicas, sociales o geográficas. De igual manera, la falta de educación o capacitación especializada contribuye a incrementar la brecha.

¿Cuáles son las consecuencias de la brecha digital? Para empezar, la brecha digital genera desigualdad, las personas que no tienen acceso, que no saben cómo usar o no usan bien la tecnología, se quedan rezagadas y no pueden aprovechar las ventajas que esta ofrece, como son: comunicarse con rapidez y bajo costo con cualquier persona sin importar dónde esté. Tener acceso a muchas y variadas fuentes de conocimiento e información. Trabajar desde la casa o de cualquier otro lugar. Comprar y vender en cualquier parte del mundo. Tener acceso a servicios de salud. Y hasta entretenerse jugando o viendo videos.

¿Cómo se mide la brecha digital? La medida básica es la conexión a Internet, la cual se puede dividir en dos partes, la cobertura geográfica que un país pueda tener y el porcentaje de la población que tiene acceso a la conexión.

¿Cómo se puede eliminar la brecha digital? La brecha se debe eliminar a nivel macro, que idealmente debiera ser una responsabilidad del Estado a través de políticas públicas que contribuyan a reducir o eliminar las barreras de acceso y uso de las TIC; y en lo micro, que depende ya de cada persona dándole prioridad a invertir sus recursos en la compra de las herramientas tecnológicas y en capacitarse para optimizar su uso.

¿Cómo está la brecha digital en El Salvador? Aunque no he logrado encontrar estadísticas actualizadas del uso de Internet en el país, creo que la pandemia y la necesidad de que los niños recibieran su educación virtualmente desde el hogar evidenció nuestras carencias digitales. En el artículo La Transformación Digital de El Salvador publicado en el Diario El Mundo el 18 de agosto de 2020 y escrito por Roberto Cañas dice: "Solo el 23.3 % de los hogares tiene conectividad, en el área urbana sube a 34.6 %, mientras que en la rural baja a 4.1 %". Este dato puede variar si se considera el uso de Internet a través de los teléfonos celulares.

Ya tenemos suficientes desigualdades. Cerrar la brecha digital debería ser el gran reto de todos.