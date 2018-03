La calidad del liderazgo cuenta

Lee también

1. Aumento de las tensiones en el Oriente Medio y África. 2. El incremento de la brecha de ingresos. 3. La persistencia del desempleo estructural. 4. La intensificación de las amenazas cibernéticas. 5. La inacción sobre el cambio climático. 6. La pérdida de confianza en las políticas económicas. 7. La falta de valores de los liderazgos. 8. El aumento de la clase media en Asia. 9. La creciente importancia de las megaciudades. 10. La rápida diseminación de la desinformación en internet.De estas 10, me gustaría elaborar con respecto a la falta de los valores en los liderazgos. Del libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John C. Maxwell, hay cinco de estas leyes que llaman poderosamente mi atención, permítanme detenerme en ellas:La Ley de la Influencia: La verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más, nada menos. A manera de ejemplo,... su esposo lo tenía todo: riqueza, privilegio, posición, y un título real. Sin embargo, no fue él, sino ella, la princesa Diana, quien se ganó al mundo entero. ¿Por qué? Porque ella poseía la influencia, producto de haberla ganado a través de las causas nobles que emprendió.La ley del Respeto: muchas personas tienen muchas circunstancias desfavorables en diferentes aspectos,... pasó 27 años en la cárcel, abogado y activista contra el apartheid, político y filántropo africano, y a pesar de todas las vicisitudes, miles y miles de personas le consideraron su líder, este fue el caso de Nelson Rolihlahla Mandela, expresidente de Sudáfrica de 1994 a 1999, presidió en 1994 el primer gobierno que puso fin al régimen racista.La Ley del Círculo Íntimo: el potencial de un líder está determinado por quienes están más cerca de él. Los líderes con estilo de llanero solitario no son sostenibles, es ilusorio, si el líder está solo, no está dirigiendo a nadie. El líder que está rodeado de un círculo íntimo con cualidades tales como tener una robusta formación, que animan y apoyan al líder, que también enseñan y forman a otros. El círculo debe estar conformado por las personas idóneas, las mejores personas y perfiles para esos puestos.La Ley de las Prioridades: los líderes entienden que la actividad no es necesariamente el logro. Establecer prioridades es algo que los buenos líderes deben hacer. El principio de Pareto, si concentra su atención en el veinte por ciento más importante, recibirá un retorno del ochenta por ciento de su esfuerzo.La Ley del Legado: el verdadero líder se mide por la sucesión, dejan un legado, preparan su organización con mira al futuro, dirigen con el hoy y el mañana en mente, siempre en la búsqueda incesante de los mejores intereses de su organización, su grupo, su familia o su país.Según la ONU, los 10 mejores países para vivir, basado en la versión más reciente del Índice de desarrollo humano, son Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca. Los líderes de hoy y de décadas atrás, de estas naciones y sus gabinetes de gobierno, han sido y son verdaderos líderes, baste mencionar y a manera de ejemplos, la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, es socióloga, politóloga y economista; Ángela Merkel, primera ministra de Alemania, es doctora Física Cuántica; Justin Trudeau, de Canadá, posee títulos de licenciaturas en Literatura Inglesa, Educación, Ingeniería de la Universidad de Montreal, Maestría en Geografía Medio Ambiental.Estos líderes y su Gabinete (el círculo íntimo) poseen las mejores credenciales, pero más allá de esto la historia los juzgará por su liderazgo, cuánta influencia ejercieron, el respeto que sus resultados generaron, el legado que como estadistas dejaron a sus respectivos países.Salvadoreños, recordemos cuando estemos frente a una papeleta de votación, que el voto debe darse a las personas idóneas, trascendamos más allá de las ideologías y con nuestro voto démosle la oportunidad a El Salvador de encaminarse en la ruta del país que soñamos, votando por verdaderos líderes le daremos al país la anhelada oportunidad, ¡porque el liderazgo,... cuenta!