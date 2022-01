"Solo podemos juzgar el grado de civilización de una nación visitando sus prisiones". Se suele atribuir esta frase a Dostoyevski. Pero sea quien sea su autor, la certidumbre es que el escalofrío es ineluctable cuando uno piensa en las cárceles salvadoreñas.

Últimamente se ha comentado el caso del exalcalde Ernesto Muyshondt, encarcelado desde el pasado mes de junio. Es un caso grave e importante al que todos debemos estar atentos, por al menos tres razones.

El tratamiento que sufre Muyshondt debería preocuparnos a todos. Sobre todo, y paradójicamente quizás, debería preocupar a los amigos del régimen de Bukele. Lo primero que ilustra el caso del exalcalde es de lo que es capaz el actual presidente, empezando con sus supuestos aliados. No nos olvidemos de la relación entre los dos al principio del mandato presidencial de Bukele. Parecían cómplices, no dudaban en mostrar una supuesta cercanía; Muyshondt quería asegurarse el apoyo de Bukele para las elecciones de San Salvador. El presidente jugó con esa inocente ilusión y mandó finalmente a su candidato oficialista, Mario Durán, para ganarle al primero, lo que hizo. Ahí empezaron los problemas del arenero –aunque sin duda habían empezado antes, pero él aún no lo sabía–. Ahora los otros no podrán hacerse los desprevenidos.

Culpable o no de los delitos de los que se le acusa –y es muy probable que lo sea pero ya no es el primer problema– lo que importa aquí son las condiciones de encierro que le toca a él, y a todo un grupo de exfuncionarios como Erlinda Hándal, Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, que la oposición llama por tanto presos políticos. Organismos como el Instituto CASLA, organismo interamericano que vela por los derechos humanos, ha denunciado la situación en la que se encuentra el exalcalde frente a decisiones como las de Centros Penales que se ha negado a cumplir en dos ocasiones las órdenes judiciales de un tribunal que ordenó que se le diera a Ernesto Muyshondt arresto domiciliario. Asimismo, se le prohibió visitar a su padre que murió hace unas semanas y por mucho tiempo su familia no ha podido comunicarse con él, tener información sobre su estado de salud, llevarle medicinas, como los otros miles de salvadoreños privados de libertad, comunes y corrientes por así llamarlos, a quienes se les prohíbe toda visita de sus familiares.

Hablando de Munguía Payés y Muyshondt, el padre Tojeira dice que "los exhiben y maltratan", lo que es "injusto y vergonzoso". Sea cual sea el delito o crimen cometido, nada puede justificar condiciones inhumanas. Pues se trata justamente de derechos humanos. No hablamos de individuos en particular y menos aún de políticos con algunas afinidades, sino de seres humanos cuyos derechos debemos defender.

Finalmente, conviene notar que a Munguía Payés y Muyshondt se les acusa, entre otras cosas, de haber negociado con las maras. Qué ironía cuando sabemos que Bukele y sus funcionarios también lo han hecho. Pero, justamente, si por casualidad dentro de unos años miembros de la actual administración se encontraran en prisión por el mismo –y otros– delito, ahí estaremos también para defender sus derechos, a pesar de todo. Porque nuestro "grado de civilización" está en juego, es decir de humanidad y razón, precisamente lo que debe caracterizarnos y que tanto desconoce el oficialismo de turno. Claro, al fin y al cabo, quizás todo solo sea una cuestión de turno.