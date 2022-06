La casa de mi papá

En 2020 en medio de la cuarentena tomé la importante decisión de sacar a mi mamá de la casa en la que vivió por casi 50 años con mi papá. Quise hacerlo desde que él murió en 2018, pero había sido imposible, prefirió quedarse ahí sola, compartiendo lo que él decía que solo muerto lo sacaríamos de ahí, lo sacamos en una ambulancia hacia un hospital. La pandemia la asustó y además estaba consciente de lo difícil que nos resultaba cuidar de ella en esas condiciones. Un día me di cuenta de que la casa enfrente de la mía la estaban desocupando y rápidamente pensé que esa era mi oportunidad.

Fue toda una odisea moverla porque eran los días en que se salía por número de DUI, pero lo logramos. La casa quedó igual por más de un año, las cosas de mi papá seguían ahí, su laboratorio fotográfico estaba tal cual él lo dejó, su ropa en el clóset, sus libros en las libreras, sus botellas de licor en el bar, sus discos de vinyl en el mueble junto con el "tocadiscos", su escritorio lleno de papeles, su computadora, en la que se entretenía jugando solitario. Debo confesar que yo no tenía el valor de enfrentar la tarea de desocupar la casa.

Pero a inicios de este año decidí que ya era tiempo de "dejarla ir", hubo que revisar todo y decidir qué hacer. Empezamos por el laboratorio fotográfico, "el cuarto oscuro", esa era una parte de la casa a la que casi solo entraba mi papá, ahí pasaba largas horas trabajando. No puedo explicar la cantidad de cosas que había, eran literalmente montañas de fotos de personas conocidas y desconocidas, negativos, papeles, etcétera. Solo esa área nos llevó varios días completos, porque yo me negaba a botar sin revisar, como alguien lo sugirió, pues no quería que se fuera algo valioso. Me encontré la cédula de mi abuelo y el primer pasaporte de mi papá, entre otros tesoros. Luego vendría la revisión de los libros, la ropa y todo lo demás. Así como arreglarla para la venta, lo que recién completamos.

El pasado 28 de mayo mis papás hubieran cumplido 69 años de casados y se nos ocurrió hacer una fiesta sorpresa para mi mamá, en "su casa". La sacamos engañada, diciéndole que íbamos a almorzar para celebrar su aniversario de bodas y lo creyó, hasta que ya estábamos bien cerca, dijo "no me digan que me llevan para mi casa", tuvimos que decirle otra mentirita. Cuando llegamos no quería bajarse, no había regresado desde que se fue, dijo que le daba tristeza, la convencimos y entró a su casita linda, bien pintadita, obviamente lloró. Todos los invitados estaban escondidos en el jardín, cuando llegamos ahí gritaron "sorpresa" y sí que estaba sorprendida, pero también muy feliz.

Estoy ahí en la casa y los recuerdos llegan sin control, porque ahí cumplí 15 años, ahí me gradué de bachiller, de la universidad y del INCAE, ahí nació mi hija, fue hasta que ella tenía 15 cuando pensé que había llegado el momento de tener nuestra propia casa y nos fuimos, mi papá se enojó y dejó de hablarme por casi 6 meses, no podía aceptar que yo dejara esa casa que él, con tanto sacrificio, había comprado para su familia. Y es que puedo pensar que él soñó con comprar esa casa, desde que en 1960 salió de la cárcel de Santa Ana después de pasar 14 años preso injustamente cumpliendo una pena de 25 años, y con unos cuantos colones en la bolsa tomó la osada decisión de traernos, esposa y dos hijas de 5 y 6 años, a la capital.

Comparto este relato porque creo mucho en inspirar a través de historias de la vida real y la vida de don Carlos Edmundo Herrarte es inspiradora. Gracias, papá, por enseñarme que, con esfuerzo y trabajo duro, sí se puede soñar que se puede lograr.