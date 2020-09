La ceguera política en la recuperación del parque cafetero

Durante varias décadas de encontrarme laborando en este tan importante sector de nuestra economía nacional, en nuestro querido El Salvador cuando han existido problemas de baja y ha existido voluntad política, han salido soluciones de corto plazo para solventar dicha problemática (creación de dos fondos de emergencia y un fideicomiso de café). Y en la gran mayoría de ocasiones el caficultor ha respondido a enfrentar dichos retos y nuevas deudas, pero nunca se ha planificado para soluciones de largo plazo. Hoy en día llevamos más de cuatro años enfrentando precios de venta que se encuentran por debajo de los costos de producción, generando largos periodos de constantes pérdidas, lo que conlleva a mayores deudas, muchas de ellas insolventes, y la descapitalización del caficultor es evidente.

Próximamente vendrá una nueva temporada de recolección, y nos encontramos más emproblemados que nunca, la gran mayoría sin financiamientos para realizar los controles de maleza, combatir la roya y antracnosis, y otros más para el levantamiento de los granos que el árbol todavía otorga. No se puede seguir trabajando cuando los costos de producción superan los de venta. La descapitalización del caficultor debido a estos factores ha llevado a la pregunta siguiente: ¿Vale la pena continuar en el cultivo de café?

La ceguera viene dada en la poca importancia y el letargo que se le da para enfrentar las situaciones vividas por el sector, que bien llega en su mejor momento a ser empleador de 150 mil personas directas, y que por cada directo se genera mínimo 4 indirectos, lo que fácilmente se traduce en cerca de dos millones y medio de personas que se ven beneficiados por el cultivo, y dinamizan la economía nacional con el circulante que se genera del salario en la contratación de la mano de obra para los trabajos requeridos, la cual al no haber empleo, baja el consumo de productos, y todo ello lleva a la baja el sector tributario al no recolectar impuestos, especialmente el IVA, genera la migración, el aumento de la violencia, y la baja calidad de vida de todos los participantes. No en balde los ancestros decían "cuando el café vale... TODO vale".

Para subsanar la caficultura se deberá trabajar en dos claros contextos, los que hayan abandonado completamente sus cultivos y quieran o no apegarse a la reactivación y los que aún a la fecha siguen batallando y tratando de conservar el parque cafetero. Esto nos lleva a las siguientes propuestas:

1. Una urgente reestructuración de los créditos actuales en la banca nacional, como también con los beneficiadores y otros acreedores, a través de un financiamiento a largo plazo con tasas que permitan su reclasificación, a través de la creación de un fideicomiso que sea manejado por alguna entidad financiera designada.

2. La creación de una ley, que permita a todos los usuarios que se benefician de los recursos hídricos que generan las áreas cafetaleras, a través de ANDA, apoyen económicamente la sostenibilidad ambiental del sector, cubriendo alrededor de $40 por qq producido, contribuyendo con una suma económica por cada metro cúbico suministrado. Cuando el precio de venta sea superior al costo, serviría para crear un fondo de sostenibilidad de largo plazo, y cuando vuelvan a existir precios abajo del costo de producción, se tendrán disponibles dichos fondos para hacer frente a esa necesidad, como lo hacen otros países que sí apoyan la caficultura.

3. Es imperativo utilizar en la venta la separación del café en la plataforma de "otros suaves centroamericanos", donde el precio de bolsa tenga como mínimo un diferencial de $30 dado las calidades que brinda la región, y hacer efectiva esa entrega al productor.

4. Se deberá buscar mecanismos de valor agregado a través de alianzas con compradores internacionales, y que estos precios sean trasladados al productor de una manera transparente, así como la promoción del café salvadoreño, cuando nos volvamos interesantes en el mercado.