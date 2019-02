La chirria del director de una escuela

Me han dado los estudiantes más difíciles para este año, me comentó un amigo maestro, creo que el director me tiene chirria.

Los autores Pilar Royo García, Carmen Prado Novoa e Inmaculada Maíllo Urones, en su libro "Variables fundamentales para el desarrollo positivo del menor" ("Fundamentals for the positive development of the child", 2011), se refieren a la idea de que los educadores «vean» las capacidades, las potencialidades de sus estudiantes, de sus familias y de las comunidades donde desarrollan su labor y trabajen para potenciarlas. Esto no implica, afirman, que se va a ignorar las dificultades que pueden existir.

Sus planteamientos se basan en las investigaciones realizadas por Martin Seligman, psicólogo estadounidense, creador de la Psicología Positiva, quien destaca la importancia de centrarse en los aspectos positivos: en las potencialidades internas del individuo y en los recursos externos que faciliten su desarrollo, tales como el bienestar, la satisfacción, el optimismo, la resiliencia, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad o las redes de apoyo entre padres y estudiantes, entre amigos o entre docentes y estudiantes.

"Lo que pretendemos es que la formación que reciban los estudiantes les permita percibir la realidad educativa en su totalidad, tanto lo positivo como lo que sería necesario mejorar y las dificultades que se les plantean", indican los autores del libro; y agregan:

"La educación positiva afronta la tarea educativa, incluso en los ámbitos de mayor dificultad, desde el punto de vista de las fortalezas de las personas. Está basada en aspectos como la afectividad, el optimismo y el refuerzo positivo, pero no es una educación permisiva, sino que trata de exigir madurez y cumplimiento de normas y límites, con alto grado de comunicación y afecto".

Quizás, la chirria del maestro pueda convertirse en un enorme reto que el director coloca en sus manos y active principios como: premiar más que castigar; reconocer los puntos fuertes como apoyo para mejorar los puntos débiles (en vez de olvidar los puntos fuertes y centrarse en criticar los débiles); crear hábitos a través de la comunicación y el afecto, en vez de crearlos a través del miedo; corregir conductas concretas, en lugar de desacreditar a la persona en su conjunto.

La educación positiva hace énfasis en cambiar el "chip" de la mirada hacia el estudiante y aumentar la experiencia de emociones positivas en nuestros niños, niñas y jóvenes, y animarlos a participar de sus puntos fuertes para conseguir objetivos personales y comunitarios.

Se aplica, manifiestan, tanto en contextos formales como no formales. Respecto al primero, los autores coinciden en la necesidad de convertir las escuelas en instituciones que cultiven capacidades como la empatía, la creatividad, la auto-eficacia y la resiliencia e insisten en que, si fuera posible, el bienestar debe ser enseñado en la escuela por tres motivos: como un antídoto a la depresión, como un vehículo para conseguir la satisfacción en la vida; y como una ayuda para un mejor aprendizaje y alcanzar un pensamiento más creativo.

La educación positiva busca que el estudiante se vuelva feliz y, seguramente en este ambiente, nuestro amigo maestro convierta la chirria del director en una invaluable oportunidad.