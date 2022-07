La ciudadanía sigue esperando explicaciones a la ola homicida

Más de cien días después de la ola homicida de marzo, nadie en El Salvador sabe si ya se ha acusado a alguien de la autoría material o intelectual. Más de cien días después del inicio del régimen de excepción, la contraloría del Estado no ha se pronunciado sobre ninguna de las denuncias de maltrato, vejámenes y tortura en los centros penales ni se sabe si abrió expediente por alguno de los asesinatos registrados en prisión. Ambas realidades deberían ser prioritarias; no se sirve a la justicia si no se esclarecen los asesinatos de marzo y si tampoco se esclarecen las denuncias durante el régimen.