La ciudadanía tiene que hacer causa común consigo misma para que todos sus movimientos se articulen en unidad armoniosa

Cada cierto tiempo, y con puntualidad marcada por las circunstancias que se suceden de manera constante, los integrantes del cuerpo social tenemos que hacer algo así como un corte de caja de nuestras realidades disponibles, con el propósito de conocer con la mayor precisión que se pueda lo que falta por hacer en los distintos planos de la cotidianidad compartida. Como es patente cada día con más elocuencia factual, el sujeto que gana mayor presencia identificable y viva en el escenario de los aconteceres nacionales es la ciudadanía. Se está dando entonces un giro de alta significación en lo que al actuar colectivo se refiere, y esto responde sin ninguna duda al movimiento de los tiempos, aquí y en todas partes. No se trata de un impulso dirigido por intereses cupulares de cualquier índole: es la energía creadora del fenómeno evolutivo la que mueve las piezas y ordena los impulsos.

A lo largo del tiempo, los salvadoreños hemos sido sistemáticamente descuidados frente a nuestra propia dinámica evolutiva. Esto lo hemos señalado en forma reiterada, porque en ese hecho tan notorio se grafica una de las principales incoherencias de nuestro comportamiento nacional. Frente a situaciones muy concretas, actuamos con valor y con determinación, como ocurrió durante la guerra y en el esfuerzo por finalizarla por la vía política, pero lo que ha faltado siempre es la disposición a anticipar sucesos a partir de señales preexistentes. El ejemplo más reciente de ello lo tenemos en las elecciones presidenciales que se dieron hace menos de dos meses, y de cara a las cuales los dos partidos que venían siendo los más fuertes no supieron leer los mensajes de la realidad, desconocieron las encuestas y tuvieron un despertar traumático.

Pero no sólo los partidos –tradicionales y emergentes– deben disponerse a recibir, a asimilar y a procesar señales: también la ciudadanía debe hacerlo, porque ella no es la única fuente de mensajes habilitadores y rehabilitadores. La dinámica del tiempo le va indicando a la sociedad cómo reaccionar y cómo comportarse para poder ir dándole insumos a una normalidad que está todavía muy lejos de ser la deseada. Lo que menos puede funcionar en esta dimensión temporal de nuestro desenvolvimiento tanto psicopolítico como socioeconómico es el mecanicismo no planificable. Justamente lo que necesitamos, en todos los órdenes de la vida nacional, es planificación consecuente y verificable.

Esta, en verdad, es una hora estelar para la ciudadanía, y así tendríamos que reconocerlo y aceptarlo todos, por encima de las múltiples diferencias que puedan existir. Y es estelar porque nunca como ahora los ciudadanos hemos tenido voz y voto reales, en todos los sentidos de ambos términos. Y al ser así, la responsabilidad ciudadana se multiplica, con las consecuencias que son de esperar. Todos y cada de nosotros somos ciudadanos, y por consiguiente tal llamamiento a la responsabilidad nos atañe sin alternativas. No cabe duda de que la suerte del proceso tiene hoy mejores perspectivas y más claros horizontes.

Al plantear, como lo hacemos en el título de esta Columna, que la ciudadanía tiene que hacer causa común consigo misma nos ponemos en el plano del compromiso que brota de su propia interioridad. A medida que avanzamos hacia el fondo de nuestra naturaleza como ser nacional más claridad se hace sobre lo que nos une y nos identifica. La salvadoreñidad es un fenómeno de raíz, y estará ahí siempre, por debajo de los desatinos que nos dividan y por encima de los avatares que nos confundan y nos distancien.

Los que les apostamos a las visiones del optimismo crítico y no a las fijaciones del pesimismo castrante tenemos que hacer oír nuestra voz, no como verdad absoluta, porque eso sería contraproducente, sino como inspiración animadora dentro de la relatividad de la vida concreta. Es momento para descorrer cortinas y no para sacralizar encierros. Hay que dejar entrar al aire que nos envuelve para que podamos respirar esperanza.

¿Qué viene para El salvador y para los salvadoreños en el inmediato futuro? Vendrá lo que dejemos llegar y lo que permitamos entrar. No todo depende de las voluntades congregadas, pero su fuerza de convocatoria lo puede casi todo.

Aprestémonos, pues, a ser acompañantes activos de nuestro propio destino, y desde esa terraza existencial iluminemos al presente para que pueda identificar las rutas del futuro. Tomemos conciencia así de que los mejores caminos están disponibles.

Ilustración de Moris Aldana