La clave para el progreso personal y social está en garantizar mejoramiento progresivo de las condiciones de vida

Lo que estamos necesitando es generar un convencimiento generalizado de que el verdadero desafío tiene nombre propio: Desarrollo. Y no simple despliegue de progreso económico, en el sentido material del término, sino movilización equitativa de factores que renueven progresivamente la función de vida de los salvadoreños sin excepción. Lo que queremos decir con las afirmaciones anteriores es que lo que todos debemos desplegar, poniendo cada uno de nosotros la parte que puede corresponderle, es una confluencia de elementos que vayan todos en la línea de construir destinos individuales y destino colectivo en conjunción indisoluble. Esto es vital, porque lo único que puede garantizar la armonía nacional está en ese enlace entre la suerte de cada uno y la suerte de la generalidad.

Nuestro país viene padeciendo vicisitudes y adversidades de la índole más diversa, y hasta ahora no se ha hecho nada sustancial para superar dicho estado de cosas, que ya hasta parece una fatalidad insuperable, aunque por supuesto no lo es. En medio de toda la incertidumbre y toda la frustración que se han ido acumulando sin cesar a lo largo del tiempo, lo que da un aliento de confianza es el hecho de que en el seno de la conciencia ciudadana se abren vías de percepción que antes estaban prácticamente selladas por los intereses recalcitrantes. La democracia en movimiento está haciendo sin duda su labor de destapes continuos, que no sólo se refieren a la corrupción sino que abarcan todas las áreas del comportamiento nacional; y en esta línea, tal como se ve el horizonte, no parece haber posibilidad de retrocesos desactivadores.

Los salvadoreños deber hacer un voto formal de compromiso con el Desarrollo, puesto así, con mayúscula inicial, para que no haya duda sobre el significado que se le otorga en nuestro plan de vida nacional. Y, como decíamos antes, aquí no hay que irse por las ramas superficiales del asistencialismo, sino animarse a calar en el tronco de la situación fundamental, que encarna en las condiciones de vida. Lo primero es una apuesta fácil que casi siempre desemboca en el sentimentalismo interesado; lo segundo, en contraste, es un compromiso de alto calibre que demanda no sólo voluntad bien constituida e integrada sino también una proyección a la vez idealista y realista en el mejor sentido de ambos términos. Esto último es lo que constituye el desafío que el proceso nacional nos pone entre las manos.

No sólo tenemos que aspirar a ser una sociedad más productiva, más visionaria y más justa, sino que hay que convertir, en el curso del día a día, tal aspiración en un programa de trabajo concreto al máximo.

Ni el automatismo conformista ni la fantasía revolucionaria. La evolución nos viene poniendo frente a la agenda sustentable: análisis fino y convincente, proyecto nacional que toque fondo y gane altura, hoja de ruta inequívoca y esperanzadora...