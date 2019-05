La cobardía de los troles

Defender la libertad de expresión debería ser el papel de todos los salvadoreños, ya que se tiene derecho a opinar y estar informado, así como a elegir el medio de comunicación o el canal que mejor nos parezca. No obstante ello, se debe aprender a discriminar la información y entender que no todo lo que circula en el ciberespacio es verdad, ni todo lo que ahí se ve es auténtico. De modo que no debemos perder la capacidad de opinar y denunciar los actos de corrupción y los abusos que comenten algunos malos funcionarios, que tienen a todos sus parientes trabajando con el Estado como si fuera su finca.

Pero no se tiene que confundir la libertad que se tiene de emitir opinión y difundir una idea con la anarquía de decir lo que se pega en gana, en la que una persona o un periódico digital amparada en el anonimato difaman, calumnian e injurian a cualquier ciudadano, en la que dañan su honor y su prestigio. Es lamentable que la sociedad ha caído en la era de la desinformación, donde cualquier salvadoreño ahora se cree un analista y experto en política y, lo que es peor, algunos se creen poseedores absolutos de la verdad, de modo que no se les puede contrariar porque difaman y ofenden a la persona que tiene la osadía de contradecirlos en público.

Pero estos cobardes que se escudan en el anonimato no tienen la capacidad de debatir las ideas a partir del argumento sólido y el silogismo, que conlleve a proponer soluciones para sacar al país de la miseria y la corrupción. Por ello se centran en calumniar y en difamar a la persona que emite una idea. Y, a decir, verdad no tiene sentido replicar a un trol que carece de valentía y de pantalones para dar la cara, pero estoy convencido de que desde sus verdaderos perfiles "ni pío dicen", porque son pusilánimes y fantoches.

Por lo tanto, la propuesta de reforma que están solicitando algunos diputados, en la que se pide se incorpore el artículo 24-A a la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos, es congruente, porque busca castigar la falsedad de algunos perfiles de personas y páginas digitales que, amparados en la libertad de expresión, calumnian, difaman e injurian sin entender que la libertad de expresión es un derecho que tienen los salvadoreños para manifestarse y expresarse públicamente sobre los abusos y actos de corrupción que cometen algunos funcionarios públicos.

Pero de ningún modo se puede interpretar que la libertad de expresión es libertinaje de decir todo lo que se quiera de una persona o institución, dado que el artículo 6 de la Constitución, establece que el límite de la libre expresión es no dañar el honor y la buena imagen de las personas. Asimismo, define el derecho a respuesta, es decir que cuando algún medio de comunicación o persona vierte una opinión en la que acusa a un equis ciudadano, sin contar con una fuente confiable, la persona que se considere ofendida puede pedir el derecho a repuesta y el medio de comunicación está en la obligación de proporcionar el espacio.

Lo cual no sucede con aquellos seudoperiódicos digitales, de los que no se sabe quiénes son los propietarios, se desconoce su fuente de financiamiento, se ignora quiénes son los que forman parte del equipo editorial, no poseen una dirección física. En otras palabras, son competencia desleal, que solo sirven para hacer viral cualquier noticia falsa, amparados en que tienen derecho a opinar, de modo que se han vuelto toda una maquinaria para desprestigiar a su adversario político.

En suma, los salvadoreños no debemos perder la valentía de denunciar con rostro descubierto los abusos y los actos de corrupción que se están cometiendo por los diversos actores de la sociedad, pero para que haya justicia, la mejor denuncia es la que se hace en la fiscalía, y es ahí donde deben terminar todos los corruptos.