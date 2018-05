La comunicación gubernamental dentro del marco de gobierno abierto

Analista político residente en WashingtonUn gobierno abierto como una de las dimensiones de la gobernanza es fundamental porque busca transformar la relación entre gobierno y sociedad basándose en la transparencia, rendición de cuentas, innovación y tecnología, así como acceso a la información. Esto anterior sumado a la elaboración de un mapa de actores que nos permita evaluar sus influencias y posicionamiento es clave para la negociación y la generación de consenso como garantía de viabilidad política.

Un aspecto fundamental es el buen manejo de la información, entiéndase opinión pública e información publicada, puesto que hay una gran diferencia entre estos términos. La realidad es que nuestro principal aliado lo encontramos en las herramientas que nos proveen las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estos sistemas de información y comunicación vienen a convertirse en el fundamento necesario para una interacción directa entre los ciudadanos y las instituciones.

El advenimiento de las redes sociales generó que las conversaciones políticas se mudaran a estas plataformas donde el ciudadano no necesita credenciales, abolengo ni apadrinamiento para que su voz sea escuchada, bastaría con la creación de una cuenta de red social y su voz sería libre como el viento y su mensaje llegaría tan lejos como tenga que llegar. Como ya no tenemos esa censura de los medios de comunicación tradicionales, los ciudadanos encuentran en las redes sociales la nueva plaza pública de la conversación política, por tanto el político ahora debe ir al terreno del ciudadano y no al revés. Esta comunicación directa entre ciudadanía y Estado se enmarca en el esquema de gobierno abierto, estamos hablando de una democracia conversacional.

Aunque las elecciones no se ganan en las redes sociales, pues se requiere un trabajo más humano para salir victorioso y lograr un acercamiento con las bases, entiéndase movilización de bases, sentimientos y emociones, no podemos negar que las redes sociales tienen un gran valor a la hora de crear percepción en la campaña y durante el ejercicio del poder pues la campaña nunca descansa. Es por lo anterior que es importante que esta conversación política 2.0 sirva para fortalecer la transparencia y lograr rendición de cuentas en tiempo real, pues como hemos dicho en otras ocasiones, la ciudadanía exige en tiempo real y sus necesidades deben ser atendidas en tiempo real.

Elementos como el libre acceso a la información pública, así como la participación ciudadana, son ejes del gobierno abierto que garantizan esta comunicación política que no es más que una conversación entre el habla y la escucha y viceversa, generando acciones traducidas en compromisos, promesas, preferencias y consecuencias a futuro.