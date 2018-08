La semana pasada, el expresidente de la República Elías Antonio Saca y su ex secretario privado Elmer Charlaix confesaron haber cometido los delitos de peculado y lavado de dinero; mientras que los exsecretarios de comunicaciones y de la juventud admitieron haber cometido lavado de dinero únicamente. Se trata de un hecho sin precedentes que es posible analizar desde varios puntos de vista.

Desde una perspectiva ciudadana, tales confesiones tienen un profundo contenido simbólico que puede generar en la población mayor desilusión con el Estado de Derecho. No es para menos, pues es la afirmación de que los fondos que se pudieron usar para salvar vidas en los hospitales, limpiar los ríos contaminados o rescatar niños de la violencia, se los apropiaron estos funcionarios "en beneficio propio o ajeno", como establece el delito de peculado. Es algo brutal. A pesar de ello, los ciudadanos no debemos perder de vista que el proceso penal contra exfuncionarios de ese nivel no era algo posible apenas algunos años atrás, y muestra que existen esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción, algo que debe servir para matizar la desilusión, aunque no para dejar de exigir justicia.

Desde un enfoque jurídico procesal, el acuerdo de la Fiscalía General de la República con la defensa de los imputados para que, a cambio de la confesión, se les otorgue un proceso abreviado en el que las penas se reducen, es una actuación legal. No obstante, queda en la ciudadanía un comprensible sinsabor de que, en un mundo ideal, el Estado debió vencer en juicio a los culpables por todo el alcance de los delitos cometidos y con las penas ordinarias más altas que a ellos correspondiera.

Aun así, la realidad es que los procesos penales son muy complejos, con muchas variables que no resultan controlables para la Fiscalía, por lo que el acuerdo no deja de tener sentido pragmático y jurídico. Después de todo, si las cosas resultan como están planteadas, se trataría de la primera condena por corrupción contra un expresidente, lo cual no deja de ser un logro.

Luego está el tema del enfoque patrimonial en el combate al delito. La investigación no puede agotarse en señalar que casi 200 millones de dólares se retiraron en efectivo y, por lo tanto, son difíciles de rastrear, como han declarado en medios de comunicación algunos fiscales. La Fiscalía debe determinar si los montos que ha mencionado son correctos y, de ser así, debe descubrir quiénes fueron los beneficiarios, qué actividades se financiaron con ellos y qué responsabilidades existen, empezando por la extinción de dominio de lo que terceras personas hayan recibido. Si hay que iniciar procesos contra otras personas, debe hacerse.

La corrupción empobrece a nuestro país, afrenta a la democracia y frustra a sus ciudadanos. La corrupción es, en definitiva, una enfermedad para la estabilidad y prosperidad de nuestra sociedad. Los primeros llamados a reaccionar con reestructuraciones y prácticas radicalmente diferentes son los partidos políticos que aspiran a representar al pueblo entero. Se vienen elecciones presidenciales por lo que es momento de que los políticos muestren la convicción de que no van a seguir aspirando al poder para robar a la ciudadanía y para encubrir la corrupción del pasado.