La continua amenaza contra el periodismo

La amenaza al libre ejercicio periodístico de parte del régimen de Bukele es real.

Luego del cambio de clima político en Estados Unidos y la caída en desgracia del exembajador, el presidente de la República ha repetido cuantas veces pudo que en El Salvador hay libertad de prensa y de expresión. Lo dice como quien lamenta que la democracia en el país incluye como uno de sus pilares más sólidos el derecho a disentir, el derecho a estar informado de la cosa pública y el a la vez reto y deber ciudadanos a preguntar sobre la administración del Estado.

A juzgar por las repetidas críticas que Bukele le hace al periodismo independiente, al cual pretende una y otra vez dictarle la agenda como si se tratara de los órganos de propaganda que ha engordado con dinero público, o no entiende una sola letra de esta materia o lo entiende tan bien que considera que es nocivo para su proyecto de acumulación de poder.

Sobre sus órganos de propaganda, ya quedó establecida la decisión gubernamental de usarlos como un mecanismo de choque contra opositores, periodistas y medios independientes y contra otros poderes del Estado o instituciones contraloras. Este fin de semana, un medio que le fue expropiado al presidente Elías Saca y es administrado por el gobierno actuó en la misma línea de persecución y acoso que los medios oficialistas, divulgando información que el régimen quiere validar sin aportar documentación. Las consecuencias jurídicas de este procedimiento para el personal que trabaja en esos medios así como si el gobierno no está violando la ley al destrozar la línea editorial de una empresa informativa, desnaturalizándola de ese modo, son materias para una reflexión.

Disgresiones de por medio, lo que queda claro es que ante la imposibilidad de llevar esos y otros libelos a la luz pública en los medios de comunicación responsables, Bukele se aplica en que esos contenidos circulen al menos en la cadena de matonería pseudoperiodística que maneja gracias a su no oficial ministerio de propaganda. Pero sus quejas acerca del desinterés de las redacciones independientes en la viruta que propone fueron repetidas en las últimas horas.

Es que la repetición y la simultaneidad con la que su red de medios aborda los ataques a todo lo que sea disenso y diálogo no reparan la falta de profundidad y de credibilidad de esas plataformas. Es una batalla que tienen perdida no sólo porque los medios oficiales se vean naturalmente en desventaja en sociedades democráticas toda vez que rehúyan de su intrínseco compromiso educativo para dedicarse a la propaganda, sino por lo despiadado del mercado noticioso. Hay hábitos de consumo de información que no cambiarán sólo por las veleidades políticas ni por la millonaria pauta en redes sociales de estas marcas; el prestigio de una redacción es directamente proporcional al de los profesionales que la conforman, y en ese sentido trabajar en un medio oficial, en este régimen y con estas condiciones antidemocráticas, es un pecado de origen.

Bukele lo sabe, entiende que donde haya democracia habrá sociedad civil y donde haya sociedad civil habrá necesidad de un periodismo independiente y de medios de comunicación autónomos, ajenos al poder del Estado. Aunque el oneroso megáfono que mantiene a costas del erario público grite todos los días, nada puede llenar el espacio del libre criterio periodístico al servicio de la ciudadanía. Por eso es que corre peligro, porque el despotismo sólo sabe destruir aquello que no puede controlar.