La continua construcción de la paz

Yo estuve en aquellos tiempos en el país como parte de ONUSAL y una de mis funciones fue contribuir a que las personas que combatieron pudieran conocer los Acuerdos de Paz y la forma en que se implementarían. He regresado a El Salvador el año pasado y encontré avances incuestionables en todas las áreas. Sigo teniendo mucha ilusión de lo que El Salvador puede lograr, ya que percibo que la voluntad de avanzar de parte de los liderazgos y de la gente sigue inquebrantable.

Por otro lado, entre retos nuevos que enfrenta el país, otros se han demostrado persistentes y han perdurado desde mucho antes de los Acuerdos de Paz, no han sido superados por estos y, por su arraigo en las estructuras históricas, requieren una reflexión nueva. ¿Por qué enfatizarlo en el contexto del aniversario de la paz? Porque la construcción de la paz no termina, es una tarea continua, y dejar sus causas profundas desatendidas contradice la lógica.

Una herramienta y guía para esta reflexión debe ser la Agenda Global 2030 de Desarrollo Sostenible que puede ofrecer vías para crear soluciones a nivel nacional, porque enfoca los desafíos de desarrollo desde una perspectiva que lo entrelaza íntimamente con la democracia, el respeto y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad de las mujeres, la seguridad ciudadana, la cohesión y justicia social, el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente, entre otros, todos factores que contribuyen al fomento de una sociedad pacífica y próspera.

Esta Agenda 2030 que implementan todos los Estados partes de las Naciones Unidas es ahora la más grande apuesta de la humanidad para conservar y progresar sobre lo alcanzado en los pasados decenios y para enfrentar los desafíos que de nuevo surgen en el ámbito de la paz mundial o en otras áreas, como el cambio climático, por ejemplo.

La paz –no solo como ausencia de guerra, sino como un concepto inclusivo de lo social– es indudablemente una condición para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es un fin en sí, si no fortalece la paz. Sin embargo, frente a los últimos desarrollos en nuestro contexto global, pareciera que la apreciación del valor e importancia de la paz ya no es obvia, y que fomentar la conciencia sobre la necesidad de su permanencia y estabilidad es una demanda del tiempo que vivimos.

En el aniversario 28 de la firma de los Acuerdos de Chapultepec, sigue siendo válido e importante afirmar: "La dignidad y la esperanza, el progreso y la prosperidad, todo lo que como familia humana deseamos alcanzar, depende de la paz" (Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas).

La consolidación de la paz también requiere que los países que han superado conflictos armados impulsen las medidas necesarias para su no repetición, a través del conocimiento de la verdad, de la justicia y reparación para las víctimas del conflicto y la conservación de la memoria. Después de más de un cuarto de siglo, es necesario un acuerdo sobre cómo abordar este tema con las nuevas generaciones, pero también cómo finalmente saldar la deuda con las víctimas y con toda la sociedad.

Desde las Naciones Unidas nos ponemos a disposición para apoyar al país a encarar estos desafíos en la tierra de Monseñor Romero, en cuyo honor la organización declaró un día conmemorativo que promueve el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y el derecho a la verdad en relación con graves violaciones a los derechos humanos.