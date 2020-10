La contribución especial

La Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESCC) fue decretada por la AL el 21-X-2015 con los votos del FMLN, GANA, PDC (amigos) y PCN votando en contra ARENA. Su vigencia se fijó en 5 años luego de publicada en el DO, que fue el 5-XI-2015. Visto lo anterior, vencido ese plazo automáticamente cesan sus efectos, sin que para ello se requiera de ningún acto gubernamental posterior. Ningún mérito le cabe al Ejecutivo porque dejará de pagarse ese tributo. Se ha presentado una iniciativa de prórroga solo para los que tuvieren ingresos superiores a $500,000. Dadas las “armoniosas” relaciones Legislativo-Ejecutivo eso no prosperará.

La Ley CESCC en mi opinión presenta varias deficiencias, comenzando desde su nombre hasta llegar a cuestiones de inconstitucionalidad. Si dice su nombre “para la seguridad ciudadana” y son sujetos de ella incluso las personas jurídicas, aquí de entrada se tiene un error de forma pues las personas jurídicas no son ciudadanos, ya que la ciudadanía implica el goce de los derechos políticos como por ejemplo ejercer el sufragio y optar a cargos de elección popular. Las sociedades anónimas obviamente no pueden ejercer esos derechos.

En lo fundamental el error radica en el art. 11 de dicha ley que establece que “los recursos serán utilizados única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y convivencia” lo cual choca con lo que establece el art. 224 de la Constitución “todos los ingresos de la Hacienda Pública formarán un solo fondo que estará afecto de manera general a las necesidades y obligaciones del Estado”. Esta disposición nació con la Constitución de 1950, atendiendo los criterios doctrinarios del error de tener múltiples tributos afectados hacia determinados fines, lo que causaba que en muchas ocasiones hicieran falta fondos para determinados rubros, mientras que en las cajas especiales –si bien no rebosantes– se tenían fondos más holgados que no podían tocarse para otros fines también esenciales. En El Salvador se tuvo por ejemplo el impuesto de vialidad serie A para construir y mejorar caminos. Quien haya visto escrituras antiguas podrá haber visto impreso el sello de caridad.

Que el Código Tributario diga que en la Contribución Especial su producto no debe tener un destino ajeno a las actividades estatales que constituyen el presupuesto de la obligación no le da la bendición para que lo tengamos por bien hecho, porque bien conocemos que una ley secundaria –el Código Tributario lo es– no puede estar por encima de la Constitución. La Ley General Tributaria Municipal da un mejor concepto superando al Código antes mencionado, expresando que “es el tributo que se caracteriza porque el contribuyente recibe real o presuntamente, un beneficio especial, derivado de la realización de obras públicas o de actividades determinadas, realizado por los municipios”, sin hacer referencia a que lo percibido solo debe de utilizarse para la obra o actividad realizada.

Nuestro recordado profesor de Finanzas Públicas el Dr. Álvaro Magaña y uno de los más respetados conocedores de los temas financieros en su libro “Derecho Constitucional Presupuestario” concluye que en la Contribución Especial para financiar actividades del Consejo Salvadoreño del Café, se da “una clara violación al art. 224 Cn, por el principio de unidad de caja”.

Si se desea establecer un tributo como el proyectado teniendo como sujeto a contribuyentes con ingresos superiores a $500,000, hágase algo nuevo “como Dios manda” desechando la CESCC, sin vicios jurídicos, menos constitucionales.