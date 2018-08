El caso destape a la corrupción contra el expresidente Saca y varios colaboradores cercanos es el tema que, por el momento, acapara más titulares, columnas y espacios de opinión. No es para menos; hay un expresidente de la República que ha confesado con lujo de detalles la existencia de corrupción en su mandato.

Sí, nos han robado, como se dice coloquialmente, no solo cuantiosos recursos públicos –cientos de millones– sino el beneficio que pudo significar la realización de muchísimas obras sociales y prestación de servicios públicos de bienestar para la población. La sustracción de fondos y el descaro de sus perpetradores han sido por demás ultrajantes.

Como es sabido, hay otro expresidente de la República a quien también se le acusa de saqueo público, que de ser cierto, sería tan brutal y abominable como el de su predecesor. Es preciso que el señor Funes Cartagena sea sometido cuanto antes a la justicia local, para que bajo un debido proceso pueda defenderse frente a tan graves imputaciones y desestimar en debida forma cada acusación, personalmente y no detrás de una red social.

No es que sirva de consuelo, pero el actuar de la FGR en sede judicial nos ofrece al menos hoy por hoy una luz al final del túnel; ninguna gestión anterior de la FGR había puesto en evidencia ni judicializado casos de corrupción. Le otorgamos el beneficio de la duda a la FGR, pero con muchísima cautela. Hay mucho más que investigar y estos hechos hay que probarlos tal como la legislación aplicable y vigente lo requiere.

Y es que un renovado entusiasmo no implica que nos conformemos con poco; aunque entendemos que a la opinión pública no le ha caído en gracia la aplicación de un proceso abreviado contra los acusados del caso Saca, no podemos negar que es un avance y una figura jurídica prevista en el ordenamiento procesal penal; por ello, es legal y válida. Pero, reiteramos, no es suficiente.

La FGR debe explicar detalladamente, para que la población en general lo comprenda, por qué se optó por dicha salida legal a casi dos años de iniciado el proceso; dónde están los más de 275 millones desfalcados y quiénes fueron todos los beneficiarios; qué acciones se tomarán para su identificación y deducción de responsabilidades. Esto debe ser el enfoque genuino para atribuir un aire de justicia, a partir de un proceso abreviado para muchos desafortunado.

Solo de esa manera se sentará un verdadero precedente; además, se evitará que se especule sobre los resultados de la investigación o sobre la existencia de algunas omisiones. La gente necesita recobrar la esperanza y esta no la devuelven las palabras sino los hechos; por ello debe ser enérgico el fiscal general y borrar todo atisbo de duda en torno a su proceder. El CEJ apoya toda acción encaminada a combatir formalmente la corrupción.

Por último, no podemos dejar de decir que tan reprochables son los actos de desvío de fondos que nos han confesado, como el hecho que los diputados no hayan elegido a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues con ello incumplen la Constitución flagrantemente, como también evidencian corrupción cuando insisten neciamente en nombrar a una persona notablemente inepta para el cargo. Corrijan ya.