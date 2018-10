La coyuntura actual va propiciando que la dinámica política sea cada vez más congruente con el avance de la democracia

En la democracia actuante cada paso tiene su propio valor, y no hay uniformidad que valga. Y esto es así porque el desempeño democrático es una interminable suma de matices, que se van presentando dentro del natural devenir de los sucesos que se encadenan en el tiempo.

Pero una vez reconocido lo anterior como una clara expresión del desenvolvimiento evolutivo, hay que ponerles la máxima atención a los desafíos que eso trae consigo. El primero de tales desafíos es la necesidad de estar actualizando constantemente el análisis de lo que pasa, sin permitir en ningún momento que la comodidad de la inercia gane protagonismo. En la democracia actuante cada paso tiene su propio valor, y no hay uniformidad que valga. Y esto es así porque el desempeño democrático es una interminable suma de matices, que se van presentando dentro del natural devenir de los sucesos que se encadenan en el tiempo. Al ser así, lo que hoy vale puede ser que mañana no valga, o al menos que no tenga el mismo valor. La democracia exige que todos afinemos nuestras capacidades perceptivas en función de ella.

Para el caso, las elecciones presidenciales de 2019 tienen su propia personalidad, con características diferenciadoras de las que se dieron en 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014. Todas las anteriores estuvieron marcadas por la competencia directa entre las dos fuerzas que resultaron predominantes en el inicio de la posguerra: ARENA, como abanderada de la derecha, y el FMLN, como abanderado de la izquierda. Este esquema se mantuvo intacto a lo largo de todos esos años, sin que pareciera haber posibilidad de que algún tercero emergiera con fuerza suficiente para estar en el juego final. Lo que desde luego ya se estaba gestando, aunque no fuera lo suficientemente visible, era que el descontento ciudadano iba ganando espacio, y con ello venían nuevas presencias al escenario.

Desafortunadamente, los liderazgos nacionales, y más específicamente los liderazgos políticos y partidarios, no han sabido ver y calibrar a tiempo, y en sus etapas sucesivas, este giro de fondo en el avance anímico y funcional del proceso. Hoy todos esos liderazgos se encuentran con un dinamismo que está en fase avanzada, y que por consiguiente se les va saliendo del control tradicional en forma cada vez más acelerada y les exige, en consecuencia, un compromiso de modernización que ya no es opcional en ningún sentido. No es de extrañar, entonces, que los actores en juego se muestren desconcertados e impacientes.

La contienda política presente pone a todos los participantes en la misma ante una distribución de posibilidades que hubiera sido impensable hasta hace poco. Podría ganar uno de los partidos tradicionales y también podría hacerlo el contendiente emergente. Lo que todavía está por ver es cuánto va a pesar al final de cuentas el despliegue territorial, y también lo está la incidencia real que podría tener la fuerza de la inclinación hacia algo nuevo en el esquema. La tarea es compleja para todos, y habrá que esperar hasta que concluya la jornada del 3 de febrero para saber en qué quedan las cosas. Entretanto, la expectativa va subiendo cada día de nivel.

En todo caso, lo que sí parece bastante claro es que la democracia no va a salir quebrantada, sino ojalá que todo lo contrario. Los salvadoreños tenemos larga experiencia en encarar desafíos de alto riesgo, y esa experiencia debe servirnos en cualquier circunstancia.