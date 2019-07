La crema mágica

Entendí el porqué de dicha mirada, cuando la amable señorita que me atendió en RAF me pidió aprobara la foto requerida para la emisión de una visa. En pantalla, un Calín Alfaro de terror: ojos de insomnio, patas de gallo, piel tostada, puro bombero de Notre Dame.

Contra mi voluntad, tuve que pagar la foto, último ítem de una larga lista de requisitos. Honestamente, dudé si el oficial de la embajada me confiaría la visa; más bien, visualicé mi pasaporte en la torre de denegados.

Visa aprobada, ¡qué leche!, a empacar se ha dicho.

La amable señorita que me documentó en el counter de Avianca busca la visa en mi pasaporte, y la encuentra con la foto de terror. De repente me sentí ruco, cansado, aturrado.

¡Qué suerte que faltaban 2 horas para despegar!

De inmediato ingresé a la tienda libre más grande e iluminada del aeropuerto, en busca de una crema mágica. Le volé ojo a una amable señora, que se veía ducha en la materia, y le enseñé la visa con la foto de abuelo cachimbeado. Ayúdeme, por favor, ¡se lo suplico!

Con mucha destreza y labia, Margarita desplegó un repertorio de cremas, pomadas (y hasta maquillaje masculino), de marcas mundiales: Clarins, Lancome, Channel, Clinique, entre otras. No sé si me dio paja pero me contó que tenía 65 años, y parecía de 40.

Terminé pagando caro, muy caro, por mi panacea: Ultimate Eye Cream, de Estée Lauder, que a pesar de ser para mujeres, es muy popular entre hombres de mediana edad, pues humecta como ninguna, y además su empaque es discreto, no florido ni rosado.

"Cómo se parece a Antonio Banderas", me comentó Margarita en lo que pasaba mi tarjeta de crédito. "Más vale que con esta crema me parezca a su hermano menor", le respondí, además de recordarle no olvidar depositar un puñado de muestras de lociones en la bolsa.

Cuando se apagó la señal del cinturón, fui el primero en levantarme con destino a aplicarme la Ultimate Eye Cream, tal como indicado por Margarita, junto a una cachetada con la muestra de Eau D’Orange Verte. Ahhh... ahora sí soy el hermano menor de Toño Flags, al menos así parecía en el baño del avión.

"Amorcito, y esta crema", preguntó mi amorcito cuando desempacaba en mi destino. "Es la misma que yo uso". "Sirvámonos un vinito que es una larga historia", le sugerí.

Dicho y hecho; con Chardonay en mano, le conté todito el cuento, desde RAF hasta el baño del avión, enfatizando la destreza de Margarita en dormirme para comprar una crema que, por su precio, desperté con un intenso dolor de codo. Con razón la erupción reciente de la industria de belleza masculina.

Es que, más temprano que tarde, llega un punto en que nos falta vivir menos de lo que hemos vivido, cuando la piel se aturra, se ralea el pelo, chisporrotean las canas, surgen las secuelas de la columna. "La columna de años" aclara la lorita Pepita.

La categoría de belleza aprovecha que el 90 % de los hombres no nos cuidamos cuando jóvenes y, de 40 en adelante, nos bombardea con promesas estéticas que pueda que furulen, pueda que no.

Dinero bien invertido (aunque nos duela el codo) sí, aunque no funcione, la compra nos hace sentir menos rucos, cansados y aturrados, como me siento gracias a la crema mágica que me engatuzó Margarita.