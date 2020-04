La crisis presente nos pone ante perspectivas que debemos administrar con la máxima eficiencia

Nuestro país ha sido siempre un escenario muy complejo, en el que los intereses y las necesidades han estado en permanente contraste, poniéndole obstáculos al progreso normal y socavando de modo continuado los esfuerzos para pasar a etapas más constructivas y a ejercicios más equitativos en el amplio ámbito de las relaciones sociales y comunitarias. Y esa complejidad a la que hacemos alusión se ha venido complicando aún más por efecto directo y desafortunado de las malas prácticas imperantes en el ambiente, sobre todo en los planos políticos y socioeconómicos, que es donde se van definiendo las dinámicas nacionales más decisivas para la situación general.

Pero la emergencia también trae consigo presiones de amplio espectro y de irresistible fuerza para que se vaya produciendo un cambio de actitudes en la línea de ir haciendo factible que afloren las soluciones y nos animemos a tomarlas como objetivos hacederos, en vez de permanecer aferrados a la petrificación de los problemas que tocan sensibilidades políticas e intereses establecidos, y que por eso van siendo blindados en vez de ser asumidos como tareas que exigen resoluciones sostenibles en el tiempo.

El coronavirus ha venido a ponernos en lacerante evidencia que nuestra sociedad y nuestra institucionalidad no han sido capaces hasta la fecha de atender a fondo lo que el país necesita para incorporarse de modo explícito y vigoroso a los dinamismos de una modernización que no admite dilaciones ni desvíos de ninguna índole. Es como si la lógica histórica estuviera perdiendo aceleradamente la paciencia ante los pretextos y los disimulos de quienes deben practicarla con la más absoluta convicción y la más decidida entrega. Y esta no es una imagen de naturaleza teórica sino un apremio pragmático que no tiene alternativas, y que en verdad nunca las ha tenido.

Una vez que estén en vías de solucionarse de manera definitiva los trastornos derivados de la crisis sanitaria que hoy lo acapara casi todo, las derivaciones económicas asumirán prácticamente el protagonismo pleno. Todos tenemos que incorporarnos sin reservas a ese tránsito de desafíos, que será una nueva prueba en los diversos planos del fenómeno real. Tengamos en cuenta, con la debida claridad, que de ahora en adelante las superficialidades conceptuales y las frivolidades procedimentales que prevalecieron sin contrapesos efectivos en todos los períodos del pasado, aun el más reciente, se hallan cada vez más fuera de lugar, porque la misma fuerza de los hechos hace que se imponga el imperativo de una racionalidad que llegue a estar en total control de lo que pasa.

Una de las notas más relevantes que se han puesto a la luz durante este brote pandémico tan invasivo es la que puede graficarse en una frase que hasta hace muy poco hubiera parecido arbitraria: nadie sabe qué hacer, ni en los grandes centros de poder ni en los lugares más marginales. Y esto en verdad es una advertencia clarísima: la problemática global no tiene fórmulas consagradas, sino exigencias ampliamente compartidas. Lo cual constituye una señal de alerta y una invitación dramática e impostergable a globalizar la sensatez.

Es cuestión, pues, de empezar de nuevo, y no a partir de cero sino desde las múltiples experiencias que la crisis está revitalizando. Por eso hay que hacer de inmediato un balance sincero de las tareas por emprender.

Entre ellas, y en primer lugar, la tarea de racionalizar todas las conductas, desde lo más alto hasta lo más horizontal, porque sólo así se podrán abrir de veras las perspectivas a las que hacemos referencia en el título de este Editorial.