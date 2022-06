La decepción de papá

Nadie sale ileso de la infancia, reza un triste aforismo. El mismo Nayib Bukele alguna vez ha comentado que a su padre "no le gustaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer". Como nos pasa a todos sin darnos cuenta, el presidente aprendió para sí las formas que se viven en el hogar.

Otras lecciones más nobles de don Armando Bukele no fueron escuchadas ni son atendidas con la misma diligencia por su hijo. Leer el actuar del presidente a la luz de las palabras de su padre resulta disonante.

Es muy probable que, de estar vivo y siendo consecuente con sus creencias, el Dr. Bukele se sentiría decepcionado de ver la persona abusadora y hambrienta de poder en la que se ha convertido el pequeño Nayib Armando.

Como padre le diría: "Yo admiro a las personas con principios, que luchan por los demás. Detesto a los que, tomando el poder, se parecen a sus otrora opresores" (17.08.15); y le advertiría: "Los que están arriba no oyen consejos. Se enojan o se ríen de ellos. Se sienten superiores y con poder vitalicio. Hasta que caen. ¡Ya es tarde!" (19.09.15).

Le pediría que evite ser necio, porque "da lástima o risa, un tonto que se cree sabio; no oye, ni lee y siente que solo él ya tiene la verdad" (7.11.15).

Llamaría a su hijo a la razón y exigiría de este responsabilidad ante las constantes excusas y mentiras con las que culpa a los mismos de siempre: "No le eches la culpa de nuestros males a otros –diría–, la culpa de nuestros males somos siempre nosotros mismos" (10/11/15).

Y al ver sus arranques de vanagloria le aconsejaría: "No mientas. Si no quieres mentir ni decir la verdad, quédate callado. Sin embargo, la injusticia y la maldad son evidentes" (10/11/15).

Ante la actitud matona que muestran el presidente y sus amigos atacando, persiguiendo y descalificando a la oposición política, les reprocharía diciéndoles que "el peor político es el que habla de democracia y exige que los demás la cumplan, pero es el primero en incumplirla cuando le conviene" (28.03.14).

A la pandilla que los amigos del presidente han formado dentro de la Asamblea Legislativa, también les amonestaría advirtiendo que "los salvadoreños debemos respetar la Constitución siempre; NO solo cuando nos conviene. ¡No al continuismo, no al golpe de Estado! ¡Democracia!" (19.02.14).

Sabiendo don Armando que los funcionarios que protege su hijo han pactado con pandillas, increparía a su vástago sobre cómo "la mayoría de los gobiernos cambian funcionarios cuando se portan mal o lo desprestigian. Este –reprocharía– insiste en mantenerlos" (7.11.15).

Y ante los constantes ataques que el gobierno realiza contra periodistas, don Armando les diría: "La libertad de prensa debe ser amplia. Pero eso no es solo con los medios escritos, sino que con todos: prensa escrita, TV, radio e Internet" (12.11.15). Porque es a través de la prensa que "el pueblo ve los efectos de la corrupción y eso señala. Pero todo lo malo proviene de la corrupción: corruptos y corruptores hunden a El Salvador" (23.10.15).

A su hijo y todo su gobierno las palabras de don Armando les atizan: "La gente que tiene el poder pueden abusar de él y dominar a la fuerza. Pero al final el pueblo les cobrará la factura. Ya pasó antes" (6.11.15).

Ojalá este 17 de junio el presidente vuelva su vista y su corazón a las palabras de su padre.

Y aunque no somos sus hijos, esperamos que don Armando se sienta orgullosos de muchos que hacemos nuestras sus palabras, especialmente aquellas que nos dicen: "No somos confrontativos, pero estamos listos a pelear con quienes nos atacan. No lo deseamos, pero estamos preparados para hacerlo y ganar" (7.11.15).