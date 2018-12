La defensa de las libertades democráticas tiene que ser constante, porque las amenazas y las agresiones siempre existen

La democracia ha venido demostrando en el curso de los tiempos más recientes, y con una intensidad cada vez mayor, que es el único régimen de vida que garantiza los derechos básicos de las personas y la estabilidad progresista de la sociedad. Esta es una evidencia que crece en la medida que se van poniendo a la luz los desatinos, las perversiones y las incoherencias de los regímenes autoritarios y totalitarios, que en algún momento quisieron erigirse en los abanderados preeminentes del futuro. Como las fórmulas ideológicas extremistas se vinieron abajo, sobre todo después del colapso del comunismo soviético allá a fines de los años 80 del pasado siglo, lo que ha pretendido ocupar su lugar son los populismos sin base real pero con el auxilio de la antigua retórica, como es notorio en el patético caso de Venezuela.

Y es que ahora todos tenemos que estar más alertas que nunca frente a los signos reveladores de un eventual ataque contra el régimen de libertades propio de la democracia que funciona como tal. Los artificios encubridores de las alianzas de alto riesgo siempre estarán listos a hacerse valer con los disfraces de normalidad más variados. El caso de Nicaragua es emblemático al respecto. Por bastante tiempo pareció reinar ahí una estabilidad básica que daba la impresión de ser inamovible, hasta que las perversiones del sistema imperante hicieron explotar el repudio ciudadano, con las consecuencias que están a la vista. Y los principales destinatarios del ataque proveniente del poder establecido son la libertad de expresión y la salvaguarda de los derechos humanos. Frente a tal situación, las voces internacionales en defensa de la democracia no se han hecho esperar, y hay ya incluso sanciones puestas en marcha para atajar los desaguisados institucionales.

En nuestro caso nacional, afortunadamente no se han dado ataques frontales al régimen de libertades, pero eso no significa que hay que descuidarse bajo ninguna circunstancia, porque las tentaciones nunca dejan de existir, sobre todo cuando en el campo político se dibujan riesgos de conductas fuera de control. Y hay signos que deben ser observados muy detenidamente para no sufrir ninguna sorpresa desestabilizadora, como es estar refiriéndose a una reforma constitucional que no sea producto del consenso de todas las fuerzas nacionales.

Como subrayamos constantemente, porque se trata de un imperativo de resguardo de la estabilidad del sistema, las libertades fundamentales tienen que ser blindadas frente a cualquier tipo de atropello o fractura, por poco relevantes que puedan parecer en casos determinados. Y aquí hay que volver a subrayar que sólo un Estado de Derecho que se mantenga en condiciones seguras y saludables posibilita que toda la dinámica del país vaya conduciéndose conforme lo requieren los objetivos de la paz y del progreso, que son los que sustentan el desarrollo en todas sus formas y extensiones.

La sociedad civil debe estar siempre atenta a que los derechos de la ciudadanía y las libertades del sistema se desenvuelvan cotidianamente de manera natural y espontánea. Y en el mismo sentido hay que asegurar que los deberes ciudadanos tengan el acatamiento y el cumplimiento que las leyes y las normas morales establecen.

Sólo el orden trae seguridad. Sólo la ley asegura estabilidad. Y sólo la lógica democrática garantiza que el proceso nacional siga teniendo vitalidad.