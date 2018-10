La demanda por soluciones ante la elección presidencial

La masa votante, como llaman los equipos de campaña de diferentes partidos políticos, a la cantidad de personas aptas para votar, está cambiando su postura de "aceptar" lo que les dicen en los discursos donde les presentan las "ofertas electoreras", promesas y demás, a ganar un mayor espacio de conocimiento; para tener criterio y comprender la dimensión de la realidad de la solución a los problemas que les aquejan. Un conocimiento que permite distinguir que no todos los problemas son complejos y que las soluciones, no necesariamente, tienen que tener complejidad, sino que algunos son de fácil solución.

Lo que ahora entienden los votantes salvadoreños (aproximadamente 4.0 millones de personas) es que los problemas que les afectan se enmarcan en decisiones atadas a la voluntad política partidista, es decir, que los temas no se enfocan desde la visión de nación. Así, viven la cotidianidad de las elecciones presidenciales, comparando la manera en cómo, en otras latitudes, países han marcado la senda para el desarrollo desde una agenda común, desde los intereses de lograr beneficios para la mayoría de la población. Por citar algunos, Chile, Singapur, Japón y Corea.

La ciudadanía que vota, en particular los más jóvenes, se ha vuelto apática del proceso electoral, en buena medida, debido a que los partidos políticos no han demostrado ser garantes de tomar decisiones enrumbadas hacia una autenticidad en querer resolver los problemas graves que les toca atravesar. Desde la palestra política las ofertas "electoreras" (llamadas así pues únicamente se abordan en períodos electorales) ya vienen "enlatadas" con las soluciones para las mismas, desde el interés partidista. Los problemas que se muestran como prioritarios son la "Inseguridad, Salud, Educación, Empleo", y cada partido los aborda desde sus propias capacidades para resolverlos, es decir, sin tomar en cuenta los esfuerzos que pueden venir de otros actores de la sociedad, incluso de los mismos partidos políticos. No provienen de una visión de país, sino de lograr simpatía entre los votantes, mal denominados, "indecisos", a fin de arrastrar un mayor caudal de votos que asegure el triunfo del candidato propuesto.

La ciudadanía demanda, hoy, ante un nuevo evento electoral presidencial, que los temas-problemas dentro de los cuales deben convivir en su día-a-día, y planear sus metas a futuro, sean abordados desde una posición de trabajar por resolverlos, desde el primer año de gobierno hasta dejar, en el último período, las bases bien fundamentadas, para quien desempeñe la presidencia en los 5 años venideros garantice la continuidad hasta solucionarlos.

Las medidas ante los problemas "estructurales" de la inseguridad, la carencia de generar empleo, la crítica condición de la atención de la salud y la falta de una plataforma educativa moderna no deben ser atenuantes, paliativas, ni mucho menos orientadas a reducir o minimizar los efectos de estos. Por el contrario, la demanda de los ciudadanos es de cara hacia lo que cada candidato ofrezca, en su cartilla de "Plan de Gobierno 2019-2024", como "medidas" a ejecutar para atacar de raíz, desde la estructura, los problemas prioritarios, el orden en que los va a ir resolviendo, presupuesto por asignar, el alcance de las soluciones, el tiempo, la inclusión de actores que no pertenezcan al ámbito político.

Ya no es aceptable ofrecer programas, plataformas, planes sin posibilidad de ejecución, que son, al momento de "sentarse en el sillón presidencial", archivados y sin presupuesto para ejecutarse. Los candidatos tienen la obligación de dedicar tiempo para presentar "Medidas de Solución" a los problemas graves de la población. Es su agenda principal.