La democracia no se preserva sola (2)

Preservar la democracia y la libertad es una labor permanente, que en primer lugar corresponde a las instituciones cuya razón de ser y propósito conduce a ello. Los tres Órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están diseñados para tener un equilibrio de poderes, cada cual en su ámbito, que al cumplirse adecuadamente, ayuda al mantenimiento de la democracia.

Desafortunadamente es inherente a la naturaleza humana que cuando se tiene poder, surge la tentación de ejercerlo más allá de lo que el cargo permite según la ley; ha sido así a través de la historia, de funcionarios menores que cometen pequeños abusos en el manejo de los dineros públicos, a favorecer a subalternos en dinero, en no cumplir con su deber impunemente, a ser contratados sin cumplir con los requisitos de idoneidad para el cargo, hasta no presentarse a laborar y cobrar y así muchas otras faltas desde menores a mucho más graves.

Esas faltas son más frecuentes si no existe control ni acciones correctivas de la instancia que corresponde, si no funciona la ley y los encargados de hacerla cumplir no cumplen con su deber amonestando, multando, suspendiendo de sus cargos o presentando cargos ante las autoridades correspondientes contra los infractores, según sea la falta.

Cuanto más alto es el cargo, cuanto mayor es el poder que detenta el funcionario, tiende a ser mayor la tentación, mayores las oportunidades de cometer faltas, mayor la tentación y la inclinación a sentirse por encima de la ley. Sirve de incentivo perverso y de multiplicador del mal actuar, que a mayor poder, los que lo rodean tienden a alabar al jefe, a decirle lo que creen que le gustaría escuchar, a aprobar y hasta aplaudir todo lo que hace, sea bueno, malo o totalmente inaceptable. Eso se da en el ámbito privado, en donde el infractor se responde a sí mismo si es el dueño, o a los propietarios, si es un empleado, en ambos casos es reprobable.

Igual o mucho más se da en el ámbito público, en que los funcionarios manejan un poder que se les da por un tiempo finito en la forma que sea empleado o elegido y unos dineros que no son suyos, son de la difusa concepción del Estado, que en realidad son los ciudadanos, los contribuyentes y los habitantes del país en que se da.

En el período anterior tuvimos serios intentos del Legislativo para romper el orden constitucional, el mal recordado tarimazo, violación de cerraduras en la Corte Suprema de Justicia, francotiradores en los alrededores trataron de consumar un golpe de palacio a la Corte Suprema. La muy activa reacción de la sociedad civil organizada y la Sala de lo Constitucional obligaron al mal recordado diputado Reyes, sus acompañantes y partido a retroceder y se pudo corregir el intento de violar el orden constitucional. No fue suficiente, debieron haber procedido sanciones y procedimientos legales contra los infractores, no hubo demandas ni la Fiscalía procedió de oficio, lo que hubiera sentado precedentes.

La democracia no se preserva sola, la preservan las instituciones cumpliendo su deber con celo, es el sistema de pesos y contrapesos sobre el que se funda la democracia.

¿Está funcionando en el país el sistema? Con la manifiesta intención y actuación de autoritarismo del presidente, ¿están actuando de acuerdo con su deber las instituciones? ¿La Fiscalía? ¿La Asamblea? ¿La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema? ¿La Corte misma? ¿Los diferentes procuradores? ¿La Corte de Cuentas? ¿El IAP y todas las otras?

Respondámonos responsablemente esas preguntas.