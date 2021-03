La democracia y las campañas electorales

Estimado lector:

Me permito invitarte a leer esta primera carta en la que presento dos temas: la concepción que la Democracia establece de los procesos electorales, basándome en nuestra Constitución y leyes secundarias; y doy un vistazo al tipo de campaña electoral que predomina en el mundo. En una segunda misiva trataré de aplicar y analizar lo que esto significa a partir de nuestra experiencia a en los últimos 30 años, pero centrada en la actual campaña para diputados y alcaldes.

Las elecciones constituyen uno de los tres pilares fundamentales del Estado Democrático, conjuntamente con los derechos humanos y la institucionalidad democrática; si los gobernantes lesionan cualquiera de los tres no puede ser calificado como democrático. En el pasado, durante cincuenta años, no solo los procesos electorales fueron sistemáticamente violados por los fraudes, sino también los derechos humanos eran violados por la represión y la institucionalidad democrática era pisoteada por los gobiernos militares. En la posguerra, estos tres pilares empezaron a tener un desarrollo positivo durante sus primeros 10 años, pero el ímpetu democrático, generado por los Acuerdos de Paz, empezó a convertirse en estancamiento en las siguientes dos décadas; a pesar de ello, el pilar electoral ha logrado mantenerse desarrollando una cultura de aceptación de resultados electorales, cosa que en el pasado era imposible y han permitido la alternabilidad en el ejercicio del poder. Por ello es importante analizar si la última elección se ha desarrollado a los parámetros que la democracia exige o se ha estancado o ha retrocedido.

Debemos establecer las exigencias que una elección democrática presenta a la sociedad salvadoreña. Hacerlo es importante, pues es el proceso electoral el acto en el que los ciudadanos ejercen directamente la soberanía de la república, y cumplen con lo que establece el artículo 83 de la Constitución: "...La soberanía reside en el pueblo , que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución". Es por ello que las elecciones tienen un carácter esencialmente público y no privado, por encima de los intereses particulares del gobernante, del dinero o de otro poder y le encomienda a los partidos políticos ser el vehículo del pueblo para lograrlo según el artículo 85.2.

Por ello, la Constitución establece a los partidos la obligación de presentar al pueblo candidatos "de notoria honradez e instrucción" (art. 126 Cn.) y la de informar a los votantes las políticas que pretenden implementar (art. 5 Ley de PP. PP.) y a los funcionarios del gobierno les prohíbe, terminantemente, hacer uso de su cargo o de los bienes públicos para favorecer a un partido político o coalición (art. 218 Cn.).

Votar es el principal deber político del ciudadano (art. 73.1), esto hace indispensable que esté honesta y seriamente informado para que su voto responda al acto de soberanía que ejecuta, excluyendo motivaciones por prebendas y emotividades; esto no excluye que el votante tenga simpatías por sus candidatos y propuestas, pero la trascendencia del acto debe priorizar el conocimiento sobre la emoción; esto hace indispensable que los partidos y los candidatos desarrollen sus campañas con informaciones y propuestas en las que predomine la veracidad y la racionalidad.

Desgraciadamente, nuestras campañas electorales están dominadas por estrategias de publicidad dirigidas principalmente a la emotividad del votante y no a su información y educación; priorizan conseguir dinero para pagar los anuncios en los medios y redes, por encima del acercamiento a la población; los compromisos no son con los votantes sino con quienes financian la campaña y si son electos trabajarán no para el pueblo sino para quienes les facilitaron los recursos y es la puerta abierta a que el dinero del delito sea el determinante.

La campaña electoral se convierte en un permanente temporal de propaganda emocional, alimentada por el odio y denigración a los adversarios, y tienden a llenar al votante y "convencerlo" a escoger al partido que más dinero gaste en spots de TV, anuncios en los radios y periódicos y en cintillos en las redes sociales, pero despojado de todo serio contenido.

El ejercicio de la soberanía mediante el voto queda degradado al nivel de artículo de mercado pisoteando los principios democráticos y exponiéndonos a que resultados electorales nos afecten gravemente sin que, durante los próximos tres años, podramos cambiar a los malos funcionarios que elegimos y habremos abierto las puertas de Asamblea y alcaldías a narcotraficantes, maras y funcionarios inútiles.