"Las encuestas asustan, dicen que puede ganar alguien que tiene credenciales de ser dictador, refundar el Estado, como plantea Ulloa. ARENA tienta la capacidad de ganar con sus aliados, pero la responsabilidad no es solo de ellos, todos los que desean defender la democracia deben movilizarse, ayudar a que otros voten. La derecha decide su destino".

Así comenzó Hugo Chávez y ya conocemos la historia de Venezuela 20 años después, además de haberse convertido en un país muy pobre a pesar de tener las segundas reservas más grandes de petróleo del mundo, la dictadura es sangrienta y casi imposible de remover, reprime a sangre y fuego. Luchar contra una dictadura es muy difícil; veamos también el ejemplo de Nicaragua, reprime brutalmente a la oposición desarmada, caza a los jóvenes como animales, los encarcela y tortura.

El mejor remedio para eso es evitarlo antes de que suceda. Debe ganarse la elección de febrero y puede hacerse, es mayoría, solo tiene que asegurarse de que sus simpatizantes voten.

Las encuestas asustan y no es para menos, el riesgo es muy grande, pero encuestas no son votos, solo reflejan el peligro que corre la patria. Las mismas encuestas reflejan que la mayoría del país se declara de derecha. ¿Qué procede entonces? Asegurarse de que los de derecha voten, así sucedió en la segunda vuelta; en la primera vuelta el FMLN ganó abultadamente, la sociedad no necesariamente militante arenera reaccionó espontáneamente, se organizó, se movilizó; y en la segunda vuelta la elección fue prácticamente un empate, Sánchez Cerén ganó por unos pocos miles de votos con algunas irregularidades. Se cree que ARENA en efecto sacó unos cien mil votos más.

El partido obtuvo 1,500,000 votos en esa segunda vuelta, con esa cifra ganaría en primera vuelta fácilmente. La pregunta es ¿si puede movilizar a sus votantes tan efectivamente como los movió el temor en esa votación?

Se da una circunstancia parecida, las encuestas dan la posibilidad de que el candidato de GANA sea presidente y se instale una dictadura que termine de hundir al país. ARENA y la coalición, tan cerca como en marzo, lograron 1,250,000 votos, no muy lejos de la votación que necesitan para ganar en primera vuelta. ¿Pueden lograrlo? Yo creo que sí, pueden hacerlo solo con sus aliados, probablemente.

Pero, en realidad, no le corresponde solamente a ARENA, le corresponde a toda la gente que se considera de derecha y no quiere que el país caiga en esa amenaza. Corresponde a movimientos como fue los 300 en esa elección, corresponde a la sociedad civil, a gremiales empresariales y a otros interesados en la preservación de la libertad, la democracia, los valores que se consagran en la Constitución, el derecho de libre expresión y a la propiedad. Movilización, movilización, movilización.

En cuanto a ARENA que siga haciendo lo que hace, profundizando su trabajo en el AMSS y La Libertad, mejorando la calidad de su publicidad, pautar mucho más en radio que se escucha permanentemente. Carlos y Carmen Aída son una pareja fenomenal, además de sus grandes cualidades personales y su educación, capacidad, carisma y honestidad, no tienen ningún pasado político, no tienen señalamientos de malos manejos en alcaldías, investigaciones sobre corrupción ni nepotismo, están absolutamente limpios. Deberían de poder ganar.

Sin embargo, la responsabilidad no es solamente de ellos ni de la casa de campaña, si no lo hacen bien el país se hunde. Es suicida y poco inteligente no movilizarse y hacer todo lo posible para ganar, votar y empujar a tantos como sea posible a votar, defendamos la vida democrática.

La derecha decide su destino.