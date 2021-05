La desesperanza aprendida

El 8 de mayo de este año, un avión despegó de Comalapa con destino a Houston, Texas. Iba lleno de salvadoreños, cada uno pensando cosas diferentes. De repente, al alcanzar determinada altitud, una alarma indicó al piloto que se perdía presión en la cabina principal y las mascarillas de oxígeno se descolgaron; apenas unos minutos antes una película había indicado que eso sucedería si se despresurizaba la aeronave y había advertido a los pasajeros cómo deberían colocarse la máscara. De hecho, esa demostración por parte de la tripulación o un video pregrabado con ese objeto ha sido visto cientos de veces por la mayoría de los viajeros frecuentes; pero en ese avión, con excepción de las aeromozas que permanecían sentadas, nadie hizo nada; todos contemplaban las mascarillas sin reaccionar y solo hasta que una tripulante gritó y dio la orden por el parlante, como en cámara lenta, de a poco, algunos pasajeros reaccionaron.

La desesperanza o indefensión aprendida es un término que acuñó el doctor Martin Seligman y es el resultante de la percepción de ausencia de control, relacionada frecuentemente con la depresión; y aunque mayormente se mira en individuos educados por padres tiránicos, ocasionalmente puede verse en poblaciones enteras que han perdido la voluntad y la capacidad de asombro o de reacción.

Alguna vez, como psiquiatra, vi dramáticos ejemplos de esa impotencia por aprendizaje. Talvez el peor fue el caso, hace ya varios años, por el que una noche me llamaron a la emergencia de un hospital privado en San Salvador. Al llegar estaba una mujer joven, con sus padres, quien me comentó que unos días antes había sido raptada al dirigirse a su universidad y llevada a una casa en donde encontró a otras muchachas desnudas a quienes se les golpeaba y se les entrenaba para la prostitución o trata de personas. Lo más caótico fue que en un momento, el único guardián que las cuidaba en ese instante se durmió y ella, mi paciente, aprovechó para escapar invitando a las otras a que la acompañaran, pero nadie se movió; todas permanecieron mudas, estáticas, sin reaccionar... allá quedaron en esa casa las demás, que como muertos vivientes no intentaron huir; y se convirtieron probablemente en unas de las tantas víctimas que en El Salvador desaparecen, aunque las indignas autoridades sigan insistiendo en que se han ido de parranda con el novio.

Las dos historias son ciertas: la primera, cuando menos curiosa; la segunda, terrible. Pero en ambos casos hay escondida la misma falta de esperanza; que es, en definitiva, lo que se ha convertido en el común denominador para la mayoría de los salvadoreños. Gente que otrora fue laboriosa y siempre ágil para oponerse a las adversidades; y que nunca aturró la cara delante de los problemas, pero que hoy se ha transformado en una masa que espera remesas y que en el fondo se queja de la corrupción y de los ladrones que viven a expensas del Pueblo desde el gobierno, criticando a quienes los precedieron, pero no cambiando el nefasto panorama. Se quejan, pero no hacen nada; ni se mueven, ni actúan, ni siquiera hablan en voz alta, porque el miedo los ha paralizado.

Son los hijos de la desesperanza aprendida, porque creen que han perdido el control y que nada pueden hacer; y por ello ven al norte, con la esperanza que el águila calva levante el vuelo y nos libre de las inclemencias de la tiranía; ¡pero están equivocados! Somos nosotros los primeros que debemos levantar la voz. Solo si nosotros lo hacemos, el concierto de las naciones hará eco de nuestro grito; y entonces recordaremos poner la mascarilla de oxígeno en nuestras caras, para respirar con libertad; o escaparemos de la esclavitud y volveremos a ser, lo que antes fuimos: el país de la sonrisa.

Que Dios nos dé la fuerza para mantenernos firmes delante de la opresión y la injusticia.