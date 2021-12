La deuda no es un juego de Monopoly

Desde que llegó este gobierno al poder en junio de 2019, ha incrementado la deuda en $4,766 millones según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), totalizando $24,007 millones al mes de octubre de 2021. Si tomamos la proyección del PIB de este año que ha presentado el gobierno en el proyecto de presupuesto de 2022, de $27,523 millones, la relación entre deuda y PIB será de 87.2 %. Para tener un punto de comparación, Guatemala tiene una relación deuda a PIB de 31.2 %. Es decir casi un tercio de nuestra deuda.

Por si eso no fuera una cantidad extremadamente grande, en las últimas dos semanas el gobierno ha anunciado que emitirá un "bono de volcán" en bitcóin por $1,000 millones en enero de 2022; que hará dos titularizaciones por un total de $1,600 millones para ANDA ($600 millones) y FOVIAL ($1,000 millones); que contraerá una deuda por $214.7 millones con el BCIE y $600 millones con el BID; además en diciembre aprobarán el presupuesto de 2022 que requiere de al menos $1,300 millones en deuda. Todo esto totaliza $4,714.7 millones.

Si el gobierno lograra obtener toda la deuda que se está planteando hasta el momento para 2022, además de la deuda que ya adquirió entre junio de 2019 y octubre de 2021, totalizaría $9,480.7 millones en 3.5 años de gobierno, es decir 34.4 % del PIB de 2021, en tan corto período de tiempo. A esto hay que sumarle que en 2022 el gobierno tendrá que pagar o refinanciar al menos $2,622 millones entre LETES y CETES y que tiene que pagar $800 millones en eurobonos en enero de 2023, lo cual totaliza $3,422 millones que tendrán que buscar cómo emiten nueva deuda o una fuente de pago que hasta el momento no se conoce de dónde podría salir.

No cabe duda de que este gobierno cree que la deuda es como un juego de Monopoly, con dinero irreal. El presidente Bukele tuiteó: "El Salvador podrá saldar absolutamente toda su deuda externa con los bonos bitcóin". Es muy dudoso que el gobierno pueda transformar los $24,000 millones en deuda a bitcóin y que haya compradores que estén dispuestos a tomar ese riesgo. Hay que recordar que la calificación de riesgo que Moody’s le dio a la deuda soberana de El Salvador desde julio recién pasado fue de "CCC+", es decir que hay un alto riesgo que el gobierno no pueda pagar sus compromisos en el futuro. Eso no cambia si la deuda es en dólares o bitcóin porque el gobierno no deja de gastar y de solicitar nuevos montos de deuda.

La solución no está en seguirse endeudando; o en cambiar una deuda en dólares a bitcóin; o en cambiar a un acreedor como el Banco Mundial y el BID que cobra barato por otro deudor que cobre más caro; la solución está en dejar de gastar. El gobierno actual se caracteriza por gastar sin control en todo lo que se le ocurre y sin considerar que hay limitaciones presupuestarias que deben respetarse. Al tener control absoluto sobre la Asamblea Legislativa que le aprueba toda la deuda que solicita, los incrementos de presupuesto que se les ocurre, eso genera que la deuda siga creciendo de manera exponencial.

Los guatemaltecos le exigen al gobierno que no se endeude, tienen claro que toda deuda se debe pagar y que todo incremento en deuda llevará más temprano que tarde a un incremento en impuestos, lo cual reduce los ingresos de la población para alimentar al gobierno y su burocracia. La recaudación de impuestos como porcentaje del PIB en Guatemala es de cerca del 12 %, mientras que en El Salvador será de 20.2 % del PIB en 2021. Es decir que el gobierno guatemalteco recauda mucho menos impuesto que el salvadoreño, pero tiene un menor déficit fiscal y eso lo ha llevado a mantener una deuda muy baja.

Los salvadoreños debemos despertar y evitar que el gobierno nos siga endeudando, para ello debemos exigir que reduzca su gasto significativamente y que el déficit fiscal vuelva en 2022 al nivel de 3 % del PIB que tenía en 2018, antes que tomara posesión este gobierno. De lo contrario no dudemos de que vamos a tener que pagar muchos más impuestos en el futuro cercano.