La dignidad de los jueces

Los jueces no deben lealtad al presidente de la República, ni al presidente de la Corte Suprema de Justicia o sus magistrados ni a la Asamblea Legislativa y tampoco a un sector de la población, por más amplio que este sea. Los jueces deben lealtad a la Constitución y las leyes.

El artículo 172 de la Constitución dice: «Los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes». Esto responde a un principio democrático que se ha conquistado con siglos de sangre y lucha. John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, lo definió de la manera más clara: «Un gobierno de leyes, y no de hombres». El lema del Centro de Estudios Jurídicos precisamente recoge ese principio: «Por el imperio del Derecho».

No son los funcionarios de ocasión quienes deben regir la sociedad con sus designios. Tampoco es la mayoría electoral la que puede administrar el poder judicial sin restricción alguna. En una sociedad civilizada y democrática priva la Constitución y la ley, no el presidente, ni mayorías aritméticas de la Asamblea Legislativa ni la mayoría electoral. Nuestra misma Constitución así lo aclara. Esta, si bien reconoce que la soberanía reside en el pueblo, agrega que este la ejerce dentro de los límites de la Constitución (art. 83). Este es y debe ser un gobierno de leyes, no de hombres, no de una familia, no de masas.

La Sala de lo Constitucional –la legítima y única– ha dicho: «la independencia e imparcialidad de un Juez significa que él no debe responder en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales a otros criterios que no sean estrictamente los que se deriven de la Constitución y de la ley».

Los jueces gozan de una investidura especial. Es esta la que garantiza su independencia. Su fuerza no está en los fusiles, ni en los votos, sino en la razón y el derecho. La fuerza de su tinta y papel radica en la legitimidad que les da su independencia, en estar sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. De ahí que, si un juez comienza a comprometer su independencia, automáticamente pierde la fuerza que le respalda, se vuelve débil y vulnerable.

Los proyectos autoritarios necesitan, para consolidarse, capturar a los jueces. Denigrar su investidura y volverlos peones del régimen. Por ejemplo, cuando apenas comenzaba el régimen nazi, en 1933, en el juicio contra los acusados de incendiar el edificio del Reichstag, un periodista suizo así narraba el momento en que a la sala de audiencias entró a testificar el ministro nazi Herman Göring: «Todos se levantaron electrificados, y todos los alemanes, incluyendo a los jueces, levantaron sus brazos haciendo el saludo a Hitler».

La infamia y el irrespeto a la judicatura eventualmente pasó la factura. Cuando terminó la guerra, muchos de los jueces nazis fueron juzgados y condenados a prisión. Este es el tiempo de los jueces. Están llamados a defender la dignidad de sus togas y su independencia judicial. Los jueces son los principales responsables de darse a respetar y reivindicar que su obediencia es al Derecho. Son los guardianes de la Constitución, del orden constitucional y posiblemente la última defensa frente al autoritarismo.