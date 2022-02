La dinámica imperante en nuestro país y en el mundo frena afortunadamente la repetición de las distorsiones del pasado

En El Salvador, luego de tantísimo tiempo en el que hemos estado dramáticamente expuestos a la miopía institucional y a los desmanes de los intereses creados, vamos entrando en una etapa en la que las distorsiones ya no se pueden ocultar, provengan de quien provinieren, y esto nos pone en situación que apunta hacia la sanitización del proceso nacional en todas sus dimensiones. Ahora, ni las perversiones ni los caprichos se pueden esconder, y esta es la mejor garantía de salud para nuestro proceso. Así, por ejemplo, la obsesión del endeudamiento está a la vista de todos, dentro y fuera de nuestras fronteras, y no es de extrañar que el Fondo Monetario Internacional alerte sobre el mismo, subrayando sin tapujos que la realidad actual al respecto nos conduce a la insostenibilidad fiscal, que es una trampa de gravísimos efectos, algunos de ellos irreparables. Y qué bien que haya voces de la magnitud de esa que nos lo adviertan.

Este punto específico del endeudamiento desenfrenado conecta con la línea del régimen presente, que enfatiza más el desenmascaramiento de los vicios del pasado que el ordenamiento de las conductas del presente. Es muy cierto que estamos inmersos en una coyuntura de cambio, pero eso mismo debe llevar de inmediato a que todos nos comprometamos a sacar adelante al país, por encima de todo pasionismo personalizado. Si nos sumergimos cada vez más en la fantasía perniciosa de mantener voluntades por efecto de favores necesariamente financiables, lo que nos recomienda el FMI adquiere carácter de alerta máxima. Y por eso es tan oportuno que voces de tal relevancia global nos lo adviertan sin tapujos. En conclusión, tenemos todos que contribuir a establecer en nuestro país el imperio de la razonabilidad.

La ciudadanía evidentemente quiere garantizar un cambio en el país, luego de tantos desmanes acumulados. Tal propósito ciudadano se graficó de manera contundente en los comicios de 2019 y de 2021; esto no significa un cheque en blanco para quienes ganaron dichas pruebas, sino un amplio espacio de oportunidad política que se irá midiendo en los hechos de cara al futuro inmediato. Y esto hay que tenerlo muy en claro en toda circunstancia para sustentar el avance sin defraudar a la ciudadanía en ningún sentido. Esperamos continuar en dicha línea, porque es lo que le conviene al país y lo que nos favorece a todos los salvadoreños, lo entendamos o no. En este decisivo esfuerzo cada día cuenta, y no hay que perderse en desvíos ni en desvaríos.

Esta vez ya no podríamos darnos el falso lujo de seguir en las mismas, porque no hay manera de que eso se pueda sostener. En otras palabras, aunque las voluntades quisieran fallar como ha sido su estilo, todos los componentes del fenómeno que impera en nuestros días impedirían que eso sucediera. Esto hay que recalcarlo hasta el cansancio para que aun los más reacios a reconocerlo tengan que besar la correa, como se dice en el habla popular. Sin duda, la dinámica temporal nos está señalando la ruta, como no había ocurrido nunca antes, y eso no sólo nos motiva sino que sobre todo nos compromete. Todos los disimulos heredados están en el cajón de la basura.

Los problemas que hoy saltan a la luz a cada instante no son básicamente nuevos: la novedad consiste en que van destapándose sin que haya cómo ocultarlos. Los intentos no faltan, porque la rutina acumulada es así, pero lo que vamos viendo es un destape continuado tanto de los hechos como de las intenciones. Las expresiones de la realidad y las intenciones de seguirlas distorsionando se trenzan así en una especie de lucha sin posibilidades de prosperar. Enfrascados en ella se desperdician energías que deberían dedicarse al trabajo por el progreso. La ventaja hoy es que eso ya no puede prevalecer.

Esto coincide con la abrumadora realidad que se nos ha venido encima, desde adentro y desde afuera. La crisis sanitaria, que llegó sin previo aviso, parece estar aquí ahora mismo para recordarnos inmisericordemente que nos toca reemprender de inmediato el conocimiento del mundo real, sobre el que nadie tiene métodos o fórmulas de perfil irrefutable. No hay sabios que lo conozcan y lo sepan todo, como antes se creía. Todos estamos en pañales sobre lo que pasa y sobre lo que puede pasar.

Nos toca lidiar, en primer término, con nuestra arraigada tendencia a la rutina. Dicha tendencia ya no cabe en nuestro proceder actual, por más que nos resistamos a reconocerlo así. Tenemos que reinventarlo todo, comenzando por nuestras formas de enfrentar los desafíos que siempre nos acechan. Comodidad y dejadez son actitudes que ya no pueden hacer de las suyas en nuestros ámbitos de vida.

Eso, como es esperable, nos causa toda una serie de escozores y rebeldías, pero no hay cómo volver atrás. Y esa es, justamente, la mayor ventaja de esta era en la que estamos irremediablemente inmersos. Tenemos hoy, en este punto, lo que nos era más necesario: determinismo impulsor, que ha venido para quedarse.

La salvadoreñidad, pese a toda la problemática en la que nos hallamos sumergidos, está más viva que nunca, lo cual constituye el mejor reconstituyente al que podríamos aspirar. Aprovechémoslo y vivámoslo como debe ser.

Como todo en la vida, la crisis pandémica pasará, dejándonos, en este caso, grandes enseñanzas. No las arruinemos ni las desperdiciemos. Ese es el mandato histórico.