1-Vuelve ahora una pregunta que se hizo cuando se decretó la Ley de Integración Monetaria: ¿es inconstitucional la circulación de moneda extranjera? Manda la Constitución en el art. 111 que "el poder de emisión de especies monetarias corresponde exclusivamente al Estado". Definitivamente con ese artículo la respuesta sería que se está ante una decisión contraria a la Constitución. Sin embargo, al continuar examinándola se encuentra el artículo 131 n.º 13 que corresponde a la Asamblea Legislativa "resolver sobre la admisión y circulación de la moneda extranjera". Con lo dicho, vemos que legalmente sí puede circular como medio de pago una moneda diferente del colón. En cuanto a ese asunto, la decisión sí tiene respaldo en la Constitución.

2-Se hacen ahora diversas comparaciones de la Ley de Integración Monetaria con la actual Ley Bitcoin, escuchado muchas inexactitudes. Veamos la realidad: el 22-XI-2000, el presidente Francisco Flores anunció en cadena de radio y TV la presentación que se haría del proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, justificando el porqué tomaba esa decisión. Al día siguiente se publicó en los periódicos del país el mensaje del presidente, el texto del proyecto de ley, así como una serie de explicaciones sobre el mismo, con los beneficios esperados. La iniciativa de ley presentada el 23 llevó además de la del presidente la de todos los diputados de ARENA, incluyendo uno que continúa en el cargo ahora con un partido de gobierno. La ley fue decretada el 30 de noviembre de ese año, sancionada hasta el 11 del mes siguiente y fue publicada en el diario oficial de 22-XII-2000. Juzguen ustedes si el proceso de formación de dicha ley fue superrápido como se afirma.

3-La dolarización del país comenzó a proyectarse desde 1995, se trató con la empresa privada y más. Se dio una discusión pública entre economistas. Juan Héctor Vidal –excolumnista de LPG– relataba que el economista jefe del Banco Mundial para América Latina declaró que paró el proceso, convenciendo de ello al presidente del BID. El tema volvió en 1999, dándose de nuevo discusión pública. Hasta Carlos Menem propuso en un evento realizado en SS dolarizar toda América Latina. De lo dicho vemos que no fue algo sorpresivo, como alguien ha dicho: de repente el 1 de enero nos despertamos dolarizados. No fue así.

4-Las ventajas para dolarizar que se expusieron radicaban en bajar la tasa de interés de los préstamos, eliminar el riesgo de las devaluaciones y atracción de inversión extranjera mejorando la economía del país.

Efectivamente bajaron los intereses que se pagaban por los préstamos en el sistema financiero, aunque también lo que se paga a los depositantes. Dada la fortaleza del dólar no han existido devaluaciones y con ello un proceso inflacionario grave, siendo una economía estable. No se cumplió el tercer objetivo, pues la inversión extranjera no vino en los términos anunciados ni nos convertimos en un centro financiero internacional.

5-El presidente de la República en esa fecha y todos sus funcionarios declaraban reiteradamente: "nadie está obligado a usar solo dólares, las personas que quieran usar colones, que los usen", "tú decidirás si quieres colones o dólares". Nos mintieron. Nos engañaron. Nos quedamos esperando decidir, pero el BCR procedió a retirar los colones, que dicen los economistas era lo más conveniente. Hay más que decir, pero el espacio ya no da. Cada uno que se forme su criterio.