La economía colaborativa, esa fuerza disruptiva de la competencia que conocemos por Uber, Vamos y Airbnb

La economía colaborativa es un modelo innovador por el cual las personas con recursos sin plena utilización, como espacios en sus automóviles o propiedades inmuebles ociosas, los alquilan, venden o prestan por medio de plataformas digitales. Por ejemplo, en el área de transporte selectivo, además del servicio de taxi podemos optar por Uber o Vamos. En el área de hostelería, podemos optar por Airbnb.

La economía colaborativa afecta la competencia entre las empresas tradicionales y esto podría estimular su mejora cuando los servicios de estas sean ineficientes o bloqueos contra la economía colaborativa por medios legales, campañas de desprestigio y otras barreras a su ingreso y expansión. No obstante, la economía colaborativa incluye ventajas para los consumidores en términos de precios, calidad, variedad, comodidad, rapidez, facilidades de pago en línea, etc. Además, genera ingresos para mejorar las condiciones de vida o salir del desempleo, lo cual contribuye al desarrollo económico y social del país.

Tales ventajas podrían opacarse cuando los servicios no sean seguros, higiénicos, formales y cuando no se respeten los derechos de terceros. Por ejemplo, la falta de revisiones técnicas en los vehículos destinados al transporte selectivo podría causar accidentes; cuando los turistas que rentan inmuebles irrespetan el derecho al silencio y al descanso de los vecinos, se interrumpe la convivencia social y se podría violar las normativas municipales correspondientes. Todo ello podría necesitar regulación.

Sin embargo, la falta de regulación no impide que los servicios de la economía colaborativa estén disponibles a los consumidores, y por tanto, afectan la competencia entre empresas. Por ende, con regulación o sin ella, deben ser considerados en los análisis de competencia como el que determina quiénes son los competidores en un mercado (definición de mercado relevante), los de abusos de empresas dominantes, prácticas anticompetitivas y concentraciones económicas. Así lo han hecho las autoridades de competencia en Sudáfrica e India.

Para incluir a la economía colaborativa en el análisis de competencia es esencial distinguir entre: a) la intermediación entre la oferta y la demanda por medio de la plataforma digital y b) la provisión de bienes y servicios. Ambas forman parte del modelo pero se debe definir si son provistas por una sola persona o empresa o cada actividad por sujetos independientes. Para ello, debe evaluarse la relación entre el propietario de la plataforma y los proveedores de los servicios, su independencia, sus responsabilidades, etc. Para algunos autores, si el dueño de la plataforma influencia o determina las condiciones de la oferta y los requisitos de quienes prestan los servicios, se trata de una misma empresa ejerciendo ambas actividades ¹.

Un pequeño y permanente incremento de precios de los servicios tradicionales o meras ventajas en comodidad podrían seducir a los consumidores hacia la economía colaborativa, convirtiendo a ambos tipos de empresas en competidoras. En consecuencia, una empresa tradicional podría no ser dominante ya que, ante un alza de precios, sus usuarios podrían acudir a los competidores. Aparte, las empresas de la economía colaborativa, con sus ventajas y precios atractivos, podrían desestabilizar pactos entre las empresas tradicionales dañinos a la competencia. Finalmente, las adquisiciones entre rivales generarían mayores preocupaciones cuando se pierde un competidor.

El hecho que las empresas de la economía colaborativa no puedan absorber a todos los consumidores no impide su inclusión en el análisis de competencia ya que, en la mayoría de mercados, no todos los competidores tienen la capacidad de invertir en los costos necesarios para ello.

La inclusión de la economía colaborativa en los análisis de competencia entre empresas es esencial para su efectiva protección. Así, se resguardarán más opciones para los usuarios y se estimulará la mejora de los servicios tradicionales.

¹ Ver: C. Ortiz, ‘Market definition and the sharing economy’, https://developingworldantitrust.com/2016/08/19/market-definition-and-the-sharing-economy/#comments