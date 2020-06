El pasado marzo, alrededor del mundo se cerraron las fronteras, los aeropuertos, las escuelas, los cines, el comercio y las empresas en su mayoría; además, muchos de nosotros tuvimos que "encerrarnos" en nuestras casas. Pero hemos podido trabajar y estudiar en casa, comprar en línea, pedir servicios a domicilio, escuchar conciertos, atender seminarios, reuniones sociales, pagar facturas y mover nuestro dinero a través de la banca electrónica y hasta celebrar bodas online.

En unas semanas hemos avanzado en el tema de la transformación digital, lo que nos hubiera tomado años si no hubiéramos tenido la motivación de la necesidad, provocada por la crisis. Esto aplica a las empresas de todo tipo y tamaño y a las personas naturales, casi de igual manera.

Y es que la economía digital ha permitido que el mundo siga girando, a pesar de estar "confinado". Pero, ¿qué es la economía digital? Según Wikipedia, "la economía digital, también conocida como ‘Economía en Internet’ o ‘Economía Web’, se refiere a una economía basada en la tecnología digital. Actualmente se ha ido entrelazando cada vez más con la economía tradicional hasta un punto en el que es difícil entender la diferencia entre ellas".

Además, en el sitio de Internet Economía Tic sugieren empezar entendiendo qué es la economía para comprender mejor el tema de la economía digital. "Según Leopoldo Abadía, entendemos de un modo simple que: La economía es aquella ciencia que estudia cómo las personas y las sociedades toman las decisiones que les permiten obtener el máximo beneficio a partir de sus recursos limitados. De manera análoga, podemos involucrar el desempeño de la tecnología digital en la definición. Nos encontramos, por tanto, en una nueva formulación de la economía. Un modo diferente de manejar recursos limitados".

Ha sido una suerte que ya tuviéramos disponible el ecosistema digital compuesto por la infraestructura, los estándares técnicos y los contenidos, en estos momentos, pero aún más importante es que hemos comprobado la robustez de esa infraestructura, pues aunque el uso de las herramientas digitales ha sido explosivo a nivel mundial, no hemos visto hasta ahora ningún colapso. También hemos comprobado que el no haber considerado hasta ahora iniciar una transformación digital no era un problema de oferta, sino de demanda, ya que las herramientas digitales han estado ahí disponibles y algunas de forma gratuita.

Es interesante observar cómo esas actividades digitales son parte ya de nuestro día a día y lo más probable es que lo seguirán siendo cuando ya estemos en esa "nueva normalidad", lo que nos hace pensar que todo el quehacer humano se va a transformar. Ahora la gran pregunta es ¿qué sigue? Por una parte, debemos mantenernos motivados a salir del analfabetismo digital y por otra, todas las empresas deben enfrentar el gran desafío de abordar su transformación digital con la seriedad que las condiciones lo exigen, porque ya no será posible que las empresas "análogas" respondan exitosamente a las expectativas de los consumidores digitales.

Pero también es necesario que, aunque se comprende que existen otras prioridades, el país establezca dentro de sus pendientes desarrollar la gobernanza digital para que, a través de leyes o marcos legales todo esté regulado en esta nueva economía, que, sin ninguna duda, ha llegado para quedarse.