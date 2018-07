La educación de cada persona no comienza en la escuela sino en el ambiente que la rodea desde que nace

En el mundo se está padeciendo en forma expansiva un trastorno de las conductas humanas que es claramente revelador de que muchas cosas se han venido desajustando en los diversos ambientes de la convivencia, por lo cual lo que se vive ya no es controlable y lo que se espera por vivir ya no es previsible. Y hoy que estamos inmersos de manera creciente y compulsiva en un fenómeno globalizador que se propaga cada día sin reconocer fronteras de ningún tipo, esa realidad nos pone a todos ante un desafío que no tiene vías de escape. Es como si el mapamundi se hubiera convertido en una especie de salón de espejos, en el que todos, sin distingos de ninguna índole, nos estuviéramos viendo constantemente con todas nuestras señales identificativas. Esto nos ha puesto en un nuevo escenario personal, social, nacional y global, en el cual hay que moverse al ritmo de las circunstancias.

Uno de los factores que más vienen sufriendo las contingencias del acontecer actual es el que se refiere al comportamiento cotidiano de los individuos y de los entes sociales de toda índole. Hay, a todas luces, una pérdida progresiva de disciplina, de orden y de respeto en el actuar generalizado, lo cual indica que si algo está en crisis por doquier es la educación, sobre todo en sus componentes elementales, que son los que les sirven de base a las conductas personalizadas. Si bien en esta era el conocimiento científico y tecnológico presenta avances inimaginables y progresivos al máximo, el comportamiento de las personas muestra retrocesos verdaderamente calamitosos que inciden sin cesar en la normalidad de la vida. Esta es una paradoja realmente desconcertante e inquietante.

Para reorientar las conductas es insoslayable hacer un rediseño práctico de la educación en todos sus niveles, comenzando por el ámbito familiar. Es patente que la familia no está cumpliendo a cabalidad su función educadora en ninguna parte del mundo. Los desórdenes conductuales proliferan sin cesar, y esto llega hasta las alturas de la conducción mundial. Hoy algunos "líderes" son cada vez más una muestra de lo que no hay que decir y de lo que no hay que hacer, y lo peor es que la incorregibilidad se ha vuelto norma prevaleciente. No es de extrañar, entonces, que la cotidianidad esté globalmente contaminada por los virus de la agresividad y del desatino, con los efectos que se viralizan a diario a los cuatro vientos.

Si algo hay difícil y complejo en cualquier tiempo y lugar es la reorientación y recomposición de las conductas, en especial en lo que corresponde a garantizar una sana y constructiva convivencia. Y el hecho de que el orden familiar esté tan desintegrado en todas partes es un elemento agravante de alto poder obstructivo. ¿Cómo empezar a revertir, en condiciones tan complejas, lo que hoy se padece? Tratando de mover voluntades ciudadanas de manera sistemática. En esto la programación política y social tiene que poner lo suyo. Hacer conciencia, principalmente entre los jóvenes, sobre lo que significa formar y construir una familia; y orientar a las familias ya constituidas en lo que a sus responsabilidades educativas corresponde.

En este orden, lo fundamental son las enseñanzas elementales, que tienen que ver con el comportamiento cotidiano y que se vinculan de manera estrecha con el cultivo de la urbanidad. Si algo se ha diluido en estos tiempos es justamente el manejo de la urbanidad en los hogares, en los lugares de trabajo, en los espacios políticos, en los ámbitos comunitarios, en las calles y otros sitios públicos, en cualquier lugar que sea. Y en todo esto los mensajes tempranos son decisivos porque las semillas hay que sembrarlas a tiempo y en terreno que sirva para ello.

La educación no se limita a los textos y a los conceptos que en ellos se acumulan: es cuestión de criterios de vida, puestos en acción en las distintas áreas del quehacer humano. En tal sentido, la educación es el régimen existencial que nos habilita para desenvolvernos en forma fructífera y funcional a lo largo del tiempo. Sin educación, concebida en tales dimensiones, no es factible que los seres humanos y las sociedades de las que forman parte puedan desenvolverse como tales en el auténtico sentido de dichos términos.

En nuestro país el déficit educativo es patente en todos los órdenes, y en consecuencia hay que emprender de inmediato una cruzada reconstructiva al respecto. La familia, la escuela y la sociedad tendrían que aliarse a fondo para cumplir la misión que la realidad les impone. Si no es así, todo lo demás seguirá quedando a merced del azar más amenazante.