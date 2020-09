La educación en Centroamérica: retos después del covid-19

Al final de la segunda década de este nuevo siglo, Centroamérica continúa librando una intensa batalla contra los grandes flagelos que la han golpeado con fuerza desde hace mucho tiempo y que aún hoy siguen representando un gran desafío para la región: poner fin a la pobreza, reducir los altísimos índices de inseguridad, acabar con el desempleo, mejorar su productividad y garantizar una educación que, no obstante los logros alcanzados en cobertura, adolece de graves carencias en cuanto a su calidad, equidad y capacidad de inclusión.

Dicho en otras palabras, el fin de la década no ha podido ir peor. La crisis global generada por la pandemia del covid-19 ha supuesto un retroceso gigantesco en el crecimiento económico de los países de Iberoamérica, en mayor medida en los centroamericanos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estos países entrarán en una fuerte recesión económica, la mayor desde la Gran Depresión de 1919, que afectará a todos los sistemas de protección social, especialmente el educativo que, en palabras del secretario general de la ONU, Antònio Guterres, está sufriendo la mayor disrupción imaginable. Esto provocará una catástrofe generacional que puede destruir los avances logrados durante los últimos decenios, una situación especialmente grave en Centroamérica por los problemas estructurales antes referidos y porque el confinamiento será más prolongado que en el resto de la región.

Más de 9 millones de estudiantes centroamericanos se han visto afectados por el cierre de escuelas y universidades en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y de manera parcial en Nicaragua, como medida preventiva para frenar la ola de contagios que amenazaba con liquidar los frágiles sistemas sanitarios nacionales. Ante este panorama, los esfuerzos de los gobiernos locales se centraron en dos objetivos principales: el primero, como en el resto de Iberoamérica, garantizar la continuidad de la formación a través de la educación a distancia. El segundo, muy característico de esta región, garantizar la alimentación escolar que, en muchos casos, es la comida principal del día de los alumnos y representa una clara conquista contra la desnutrición infantil.

En ese contexto, no debemos obviar que hay indicadores extremadamente preocupantes para nuestra subregión, como son la tasa de abandono escolar que supera en un 14 % a la media iberoamericana, ya de por sí alarmante al acercarse al 50 %, o que después del confinamiento un 17 % de estudiantes, sobre todo de educación secundaria y universitaria, no volverá a sus aulas. Precisamente los jóvenes que más necesitan de la educación serán quienes pasarán a engrosar las filas del trabajo precario o a vagar por las calles sin tarea ni destino.

La continuidad de la educación por medio de herramientas digitales era una oportunidad, pero se convirtió en un reto al no disponer de conectividad una buena parte de los estudiantes, con el problema añadido de que un alto porcentaje del profesorado no tiene acceso ni cuenta con competencias y habilidades para el uso educativo de las TIC. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) revela que la falta de manejo de las TIC por parte de los docentes en ese país se debe a factores económicos, culturales o de infraestructura. La situación en el resto de los países centroamericanos, por extensión, no es muy distinta: docentes infoexcluidos, quienes desde el inicio de la crisis no supieron cómo actuar ni qué órdenes acatar, justamente porque no contaban con los canales ni competencias para atender las directrices centrales de las autoridades, planificar estrategias de educación virtual con otros colegas o estar en contacto con sus estudiantes.

Una tormenta perfecta que, junto con la inequidad en el acceso a la conectividad y una profunda brecha entre los sistemas públicos y privados de educación, ha puesto a Centroamérica en el foco de la cooperación internacional. La UNESCO, desde su oficina en San José, puso en marcha acciones regionales en el marco de la Coalición Mundial por la Educación, creada para dar respuesta global a la emergencia educativa ocasionada por la pandemia.

Así mismo, desde los primeros días de cierre de escuelas y universidades de toda la región, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) puso a disposición de gobiernos, docentes, padres de familia y estudiantes de todos los países cuantiosos recursos educativos digitales y audiovisuales de libre acceso para paliar los efectos de la prolongada desescolarización que se presentaba, aun siendo conscientes de que más de la mitad de nuestros estudiantes no tiene acceso a internet desde sus domicilios, circunstancia que se trató de paliar, en ocasiones, con la edición y distribución de cartillas.

De igual forma, el diálogo permanente de la OEI con las autoridades educativas centroamericanas jugó un papel trascendental durante este periodo, resaltando así el desarrollo del webinario titulado Centroamérica y los retos de la educación pos-COVID, que contó con la participación del secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, así como la de ministros y altos representantes de Educación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Durante el encuentro se analizaron las diferentes estrategias nacionales puestas en marcha para afrontar la pandemia y además se reflexionó sobre los desafíos a sobrellevar en el futuro. Una clara reflexión del encuentro nos advierte que la crisis ha demostrado la necesidad de contar con sistemas educativos híbridos presenciales y virtuales para todos.

El covid-19 ha puesto de manifiesto los desequilibrios y debilidades de nuestros sistemas educativos, en los que la falta de calidad aboca a populismos paternalistas y la falta de igualdad a elitismos excluyentes. Ambas carencias juntas solo nos conducen al incremento de la pobreza y a acrecentar la inequidad, lo que según el economista Thomas Piketty, agudiza las desigualdades en los ingresos y lastra el desarrollo y productividad de nuestros países.

En la otra cara de la moneda, esta crisis es, también, una oportunidad que nos demuestra el valor de trabajar juntos día a día, de compartir experiencias y recursos sin esperar posibles llamamientos ni declaraciones con promesas ausentes de compromisos reales. Esta sociedad digital nos ha unido más que nunca, ha sido capaz de transparentar carencias y potencialidades, pero también gracias a ella hemos podido reforzar nuestra integración y compartir soluciones.