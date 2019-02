La educación que viene...

Se aproxima un nuevo quinquenio en educación, y posiblemente nuevos planes, ideas y cambios; se repite el ciclo y el volver a comenzar, más políticas de gobierno y menos políticas de Estado... En el pasado han quedado: Plan Decenal, Desafíos de la Educación para el nuevo milenio, Plan 2021, Plan Vamos a la Escuela, Plan El Salvador Educado. Ahora está a las puertas el Plan Cuscatlán (un documento de mediana calidad y creatividad), compuesto por tres estrategias: I. Regionalización; II. Mapa Educativo Nacional; y III. Construcción y desarrollo de áreas Educativas; 4 metas: 1) Dignificación del Magisterio; 2) Tecnologías e innovación educativas; 3) Currículo y pedagogía; y 4) Autonomía y gestión (Fortalecimiento y gestión institucional territorial); y tres programas insignia: Nacer-Crecer: Niños (as) 0 a 6 años universal; Mi nueva escuela: infraestructura, Internet para todos, etcétera; y Proyecto Dalton: 20,000 becas.

Quienes trabajamos y pensamos en temas educativos ya no creemos, y como última oportunidad de "duda razonable" propusimos una "Ley Especial de Políticas Educativas de Largo Plazo", un proyecto que ya casi está engavetado, y que buscaba una visión de largo plazo –30 años– y criterios de progresión y no regresión en ocho indicadores. Pero esto no les interesa a los partidos políticos, es más, no lo entienden, y responden con evasivas.

En 5 años y con 3 o 4 % del PIB no es mucho lo que se puede hacer (y subir al 6 % del PIB es una tarea fiscal pendiente); el margen de maniobra del ministro es de aproximadamente 80 millones anuales; sin visión de largo plazo estamos condenados al estancamiento y con las dispersiones teóricas de los planes educativos se termina haciendo un poquito de todo y al final nada. Los jóvenes siguen sin oportunidades, con una alta tasa de deserción (perdemos 6 de cada 10, y esto es un pecado mortal) con una calidad cuestionada y sistemáticamente demostrada con 21 PAES; y muchos niños y niñas que no tienen la infancia requerida y deseada para desarrollarse adecuadamente. Finalmente, debemos apuntar también que nuestra educación superior sigue graduando gente, pero no aporta las patentes ni la investigación requerida para impactar en la productividad del país.

Estamos "sobre-diagnosticados" decía Hato Hasbún, necesitamos ideas estratégicas puntuales y focalizadas para resolver bien "un" problema en el quinquenio, ¿internet para todos o dignificación docente?; pero, sobre todo, necesitamos un acuerdo de país y visión de largo plazo. Educación es un barco muy grande con virajes lentos...

Quedan pendiente el CONED, el INFOD y las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, ¿sobrevivirán?; quedan pendiente las reformas al cuerpo legal, ¿habrá voluntad política en la Asamblea Legislativa? Pero, sobre todo, falta construir un marco curricular sólido que defina el ciudadano salvadoreño y global que debemos formar y que aporte los elementos teóricos del modelo educativo y de una filosofía educativa crítica y constructiva para entender, interpretar y transformar la realidad.