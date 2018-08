La educación sexual y los embarazos precoces

La educación sexual debe ser un tema bien planteado a las autoridades, las diferencias sociales, culturales y religiosas son puntos que pueden entrar en una discordia, debido a que, por ejemplo, en colegios religiosos, la educación sexual se enseña de otra manera, lo espiritual y religioso convergen. Eso no quiere decir que, en especial las niñas y adolescentes, no salgan embarazadas. Eso depende, esencialmente, de la educación que recibieron en el hogar.

Con respecto a los embarazos de niñas y adolescentes, es preocupante. Entre los años 2013 y 2016, 364 niñas y adolescentes fueron embarazadas, no por su voluntad, sino por violaciones. Un promedio de 91 embarazadas por año. Según el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia CONNA, para el año 2017, 22 de cada mil embarazadas son niñas, las cuales no tienen una educación sexual. Es un tema que concierne a todos, no solo a los padres de familia, Ministerio de Educación o iglesias. En los países desarrollados como en España, también se dan estos casos, según el periódico El País, "un centenar de niñas en España son madres cada año con 15 años o menos". Los expertos recomiendan que debe de haber una educación sexual hacia los infantes más temprano, convirtiéndose en muchas ocasiones en mitos o estereotipos.

En El Salvador, hablar de reproducción sexual es un tema complejo, más en las zonas rurales, que es donde se observan parejas casadas o acompañadas a temprana edad. Por ello, se había presentado a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad Responsable, su objetivo es reducir los embarazos no deseados en niños y adolescentes. Acá es en donde se incorporará una asignatura al currículum escolar sobre educación sexual. Es de tener cuidado cuáles serán las temáticas a enseñar, por ejemplo, la ideología de género, el cual es un punto de analizar concienzudamente.

La propuesta de ley no solo se enfoca en la prevención de embarazos; además se habla de las enfermedades de transmisión sexual y el desarrollo integral de los jóvenes. Se debe revisar bien cada artículo y sensibilizar que es mejor prevenir que tener a un país sin educación sexual. Es tiempo que hasta a los padres de familia tomen riendas sobre las consecuencias al no educar bien a sus hijos con esta temática.

¿Cómo nos enseñaron en nuestros tiempos la reproducción sexual? Simplemente unos dibujos o carteles hechos con cartulina. En la actualidad, las tecnologías educativas ayudan a explicar bien. Claro, eso se aprendía en Estudios de la Naturaleza –Ciencias Naturales, actualmente–, en donde no era tan explícita la enseñanza de la sexualidad como lo es en la actualidad.

¿Se les enseñará a los jóvenes cómo usar condones? ¿Se les enseñará todas las consecuencias a las niñas y adolescentes de quedar embarazadas? ¿Se explicará todas las enfermedades de transmisión sexual en grados de secundaria?

Los padres de familia, directores y el personal de los centros escolares deben dejar a un lado los paradigmas y saber enseñar estos temas complejos. Al final, se espera que las cosas cambien.