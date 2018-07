La elección de magistrados: ARENA propone, los otros piden cuotas

El periodo para elegir a cinco magistrados para la Corte Suprema de Justicia, cuatro para la Sala de lo Constitucional, y uno para lo de lo Civil venció. Las asociaciones de abogados hicieron, con una excepción, un trabajo deficiente de selección de candidatos. Además de que conociendo el medio y las intrigas algunos buenos desistieron de participar. La elección que se da en dos instancias, en la primera, la selección de candidatos de las asociaciones de abogados, hubo al menos una que sin rubor incluyó nombres impresentables por conflictos de intereses partidarios, por tener pendientes investigaciones por su desempeño, o –el peor de los casos ser– el jefe de Probidad y estar investigando posibles delitos patrimoniales de los diputados que estarían votando por él. Por lo menos tres de ellos, incluyendo al Sr. Pineda, están en esa lista; y si ellos tuvieran un sentido de la ética más alto, ante los múltiples señalamientos sobre que no debieron ser votados como magistrados, debieran renunciar a su candidatura.

Una vez presentadas las listas en la Asamblea Legislativa, los diputados encargados hicieron evaluaciones realmente pobres, algunos objetaron se hicieran preguntas de tipo personal, cuando ese tipo de información es fundamental para poder evaluar cómo impartirán justicia los magistrados electos; cuatro de ellos llenarán unos zapatos inmensos, un traje que le queda grande a cualquiera, el legado de los "cuatro magníficos" que recién terminaron su gestión y no quisieron buscar otro periodo. Pero con sus sentencias y su conducta sentaron un presente de independencia de poderes histórico, ícono de independencia de poderes, de estudiosos de la Constitución y de tener las agallas de fallar contra los intereses de los poderes fácticos, llámense partidos políticos y algunos barones de la política y los negocios legales e ilegales, contra los cuales se pusieron demandas de inconstitucionalidad. Con sus sentencias han cambiado para bien la vida democrática para el país.

El riesgo de elegir gente corrupta, traficantes de influencias o débiles de carácter es la más grande amenaza a nuestra democracia, los siguientes nueve años la sala con sus sentencias podrá seguir cambiando para bien el rumbo del país o de equivocarse puede tener un retroceso histórico fatal que sería muy triste.

ARENA tiene 37 votos y poder de veto, pero no suficientes para elegir a nadie, ni sumando los del PCN y DC. Ante la reacción de la ciudadanía han declarado que no darán sus votos a ningún cuestionado o cuestionable.

GANA, conocido por maniobras oscuras, insiste en la procuradora para la Sala de lo Civil, que es desde donde puede hacer favores a perseguidos o posibles perseguidos por la ley. El FMLN insiste en que hay que darle algo a GANA y presenta su lista en la cual hay varios objetables por los cuales ARENA no votará.

En la opinión pública se dice que los diputados están negociando puestos para sí, pero esta vez no es esa la situación. ARENA tiene una posición de honor por la que no votará, y los otros, no tan sutilmente, tienen una posición de empujar para sus intereses y no por los mejores, con argumentos risibles algunos, el Frente y GANA, de quienes se necesitan algunos votos, pues a ARENA, PCN Y DC no les alcanza.

Para salir de este impase publiquen los nombres de sus candidatos y por cuáles no votarían. La presión puede hacerlos reaccionar.