La elevada siniestralidad en el tránsito

Hay un costo medible en dinero, tanto en cuidar a un traumado en accidente vial, las hospitalizaciones, el traslado a sus terapias y consultas, el costo del personal de salud que le atiende (médicos, enfermeras, secretarias, personal de farmacia y laboratorio, etcétera) y el de los medicamentos y procedimientos a los que se someta.

El costo social en días no trabajados y de incapacidad con la baja de productividad y la recarga laboral de los compañeros de su área; el costo en servicios fúnebres que obviamente son insignificantes comparados con los costos de desintegrar las familias y del inmensurable dolor para los deudos.

La fuga de divisas que generan los congestionamientos de tránsito que ocasiona cada accidente en nuestras calles y carreteras, la compra de repuestos y reparaciones de los vehículos (igual lo generan las calles y carreteras grandemente deterioradas). Todo forma parte del paquete de consecuencias de los accidentes de tránsito.

En pláticas entre amigos nos hemos preguntado ¿por qué hay tantos accidentes de tránsito cada día? Creo reunirlos en los siguientes, sin orden de prioridad sino como los voy recordando, pero debo recalcar que todos tendrán incidencia en lo que nos ocupa: a) El desequilibrio psíquico de los conductores y peatones (todos sin excepción). La insatisfacción y el sentimiento de impotencia que generan las actitudes prepotentes que abusan del tamaño de sus máquinas (que es inversamente proporcional a su capacidad intelectual e inteligencia emocional) generando la lógica respuesta animal de los ofendidos que se defienden a su vez, agrediendo o tratando de imitar la conducta inapropiada que se ve premiada con "ganar" un par de minutos generándoles a los transgresores la falsa idea de que son "más vivos" que el resto de los mortales. La conducta vial de personas instruidas es increíblemente opuesta a lo que les sugieren las normas de respeto humano en convivencia social. De ciudadanos pacíficos y hasta ejemplares se transforman en depredadores de las vías de tránsito. b) La injustificada carencia de autoridad en las calles y carreteras (no se ven las motocicletas Harley cuyo paradero y justificación no ha sido aclarado por la Corte de Cuentas). Muchas veces los transgresores son los mismos cuerpos de seguridad ciudadana. c) El crecimiento desordenado del parque vehicular y las motocicletas con su saldo trágico de cada día.

Las multas risibles en relación con las violaciones y la poca efectividad en hacer que se cumplan pues la penalidad debe tener como consecuencia evitar repetir la infracción; esto no cuenta para los motoristas del servicio colectivo quienes coleccionan multas y manejan sin licencia impunemente. Quisiera oír opiniones de psiquiatras, abogados y acciones de los jefes de Tránsito.