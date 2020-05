La era post covid

Estamos claros que el virus nos dejará un remolino de cambios sociales, empresariales y económicos. Nos volveremos hipocondríacos hasta que tengamos acceso a la vacuna; menos consumistas; más solidarios con marcas locales; más populistas.

Nuestro déficit fiscal es ahora casi 100 % de PIB; la deuda pública entre 15 y 25 puntos porcentuales arriba de la que tuvimos post crisis financiera de 2009; soplan vientos de más impuestos, en especial a multinacionales, gran capital, donaciones, herencias y patrimonio.

El teletrabajo será protagónico como motor de productividad y crecimiento de las economías, sobre todo las de primer mundo. Estas oficinas online no necesitarán infraestructura y alquileres; nuevos retos para el sector inmobiliario.

El urbanismo será diferente: más espacioso para permitirnos practicar distanciamiento; arquitectura más amplia, con mayor protagonismo a zonas exteriores; ascensores más grandes, controlados por medio de comandos de voz.

La dependencia a las pantallas crecerá de forma exponencial. Redes sociales, entretenimiento a la carta, videoconferencias, entrenadores y chefs virtuales, hiper conectividad en la distancia. De un día al otro, aprendimos a dominar nuevas herramientas: Hangout, Skype, Zoom, Webex. Google Duo, etcétera. Para muchos, no quedó de otra que tirarnos a la piscina sin poder del todo nadar.

Los que puedan hacerse de su carrito lo harán, con tal de evitar el transporte colectivo, mismo que, hasta que logremos la inmunidad o la vacuna, será más complicado.

Los políticos no se saldrán con las suyas; aunque ahora no se diga mucho, pero el poder de las redes sociales descubre todo. Hoy ya se sabe con exactitud las licitaciones, y cualquier vuelta que da el presidente o cualquier funcionario. Aunque no se mencionen muchos detalles en los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales muestran hasta el pensamiento de los gobernantes.

El comercio electrónico ya tuvo un repunte del 40 % en el último mes; con rápido crecimiento de entrega a domicilio. Lo que es aflictivo es la pérdida masiva de fuentes de trabajo, sobre todo en el sector textil y el comercio. Muchas tiendas han disminuido sus pedidos a los proveedores en un 80 %, y otras han tenido que cerrar.

La logística de abastecimiento será más eficiente. Hemos visto un resurgir de suministros, sobre todo en alimentos, que está aquí para quedarse. Veremos más empresas dedicadas a este rubro; oportunidad para la comercialización de vehículos comerciales.

Su carné de inmunidad será igual de importante que el DUI. Necesario para acceder a servicios públicos, viajar, y asistir a eventos colectivos (cines, teatros, conciertos, estadios). También esperemos la implementación de tests masivos, requisito para que las empresas controlen el riesgo entre sus empleados.

El lleno total a eventos de multitudes dejará de ser sinónimo de éxito y, al igual que el turismo internacional, solo se activarán cuando el contagio haya sido erradicado.

La industria aérea será la más afectada. Gracias a Dios, la mortalidad del coronavirus en El Salvador es bastante baja en comparación con el resto del mundo. Le sugiero a Nayib democratizar la prueba, y exigir el carné de inmunidad, que será nuestra visa para poder subirnos a un avión.

No quedará de otra, más que adaptarse a la era post covid.