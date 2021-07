La escuela que queremos los salvadoreños (I)

La educación salvadoreña sigue siendo un dolor de cabeza para cada gobierno, se debe de apostar más a la educación para que este país progrese. En el portal del MINED hay variedad de información. Es de analizar las estadísticas de cómo se encuentra cada centro educativo y cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Cómo tener una educación de calidad? 1. Debe de haber escuelas en donde los docentes puedan quedarse a dormir, no es justo que tenga que recorrer muchos kilómetros para llegar al centro escolar y luego regresar a su casa. En invierno, las condiciones empeoran. El docente tendría más tiempo para sus estudiantes. La Ley de la Carrera Docente, en el artículo 32 numeral 8, prohíbe "usar el local de los centros educativos para vivienda o actividades no propias de la enseñanza, sin la autorización correspondiente".

2. Eliminar las escuelas multigrado. Según publicación de la Maestría en Política y Evaluación Educativa de la UCA, "en El Salvador existen 6,033 escuelas (públicas y privadas); de estas, 4,546 son multigrado (75 %) porque atienden al menos una sección multigrado. De ellas, 1,575 escuelas atienden únicamente secciones multigrado, es decir, 1 de cada 4 del sistema nacional. De estas, 1,484 (94 %) se ubican en el área rural".

3. Con respecto a la educación virtual, no creo que sea posible que un millón de estudiantes tengan una laptop y conexión de Internet proporcionada por el gobierno. Existen lugares en donde se debe instalar antenas para que la señal sea óptima. Con la pandemia, hasta en países como España, muchos estudiantes no tienen el equipo para recibir clases virtuales. La brecha digital está haciendo que la educación no llegue a todos los hogares.

Para anhelar una escuela de calidad, debe de haber un mejor presupuesto. En Costa Rica, según lo que manifestó el docente Martín Vargas, los estudiantes no pagan los pasajes, las escuelas públicas están mejor equipadas, los docentes ganan más que un docente salvadoreño, las aulas en colegios privados tienen pizarras electrónicas, en las escuelas brindan desayuno y almuerzo. Con respecto a la educación universitaria pública, en ese país hermano, hay cinco universidades.

No podemos compararnos con Costa Rica, el presupuesto en ese país es de 8 %; además, el gobierno le ha apostado a seguir mejorando la calidad educativa en todos los niveles. El docente tico dijo que "aún es bajo ese presupuesto", entonces, ¿acá en El Salvador estamos avanzando?

No es bueno prohibir a los periodistas entrar a indagar cómo están las escuelas. Los directores de las escuelas y los docentes saben bien cómo está cada centro escolar, saben todo lo que hace falta. Es bueno que el pueblo sepa cómo marcha el sector educativo.

Los estudiantes merecen calidad de educación, se verifica en las pruebas PAES que se realizaban; sin embargo, en la nueva prueba AVANZO también se desvelan aspectos educativos que deben mejorarse. Escuelas hay muchas en este país, pero el problema son las deserciones de los estudiantes y la falta de motivación para que muchos logren llegar a la educación universitaria.

La escuela que queremos está muy distante, se tiene que reorientar fondos para muchas escuelas que aún adolecen de bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios, etcétera. Para que todo mejore, se debe tener un mejor presupuesto para el sector educativo.