La evolución democrática hace más imperioso que nunca el pasar del derroche de promesas a la verificación de cumplimientos

En la columna del sábado anterior nos planteábamos lo imperioso que es en este preciso momento de nuestra evolución democrática hacer todo lo inteligentemente necesario para que el sentimiento de rechazo no se imponga sobre el pensamiento de progreso. Recibimos al respecto algunas opiniones muy ilustrativas sobre lo que, en las condiciones actuales, significan tanto el rechazo como el progreso. Como siempre, se hace oportuno reflexionar sobre los términos para poder acercarse con más precisión a las realidades que los términos encarnan. Es preciso, pues, hacer un ejercicio de comprensión tanto de dichas realidades como de dichos términos, a fin de lograr ir arribando a definiciones que no sólo apunten a clarificar la problemática que se va dando dentro del fenómeno real sino que ayuden a encontrar pistas reveladoras en la ruta de las soluciones.

Si por algo la práctica política tradicional ha llegado a una especie de punto muerto es por su falta de sinceridad a la hora de ofrecer en el plano de las ocurrencias circunstanciales. Las campañas electorales han venido volviéndose torneos de promesas sin compromiso de cumplimiento, lo cual ha hecho que la ciudadanía receptora se sienta cada vez más burlada, con las consecuencias de reclamo que son previsibles. Dice la sabiduría popular que prometer no cuesta nada, pero lo que dicha sabiduría no puntualiza es que tomar dicha opción sin compromiso lo que en definitiva acarrea es la crisis de confianza y el repudio consiguiente. Y es eso justamente lo que los prometedores irresponsables están cosechando a granel, sin que hasta el momento haya indicios de que las conductas erradas estén en vías de rectificarse.

Estamos en los tramos postreros de la campaña previa a los comicios presidenciales que culminarán el domingo 3 de febrero de 2019, y, dadas las condiciones en que hoy se están presentando las expectativas ciudadanas, los partidos en contienda y sus respectivos candidatos tendrían que haber dado ya a conocer sus propuestas de gobierno en forma específica, con temas y acciones definidos y con el calendario de ejecución que le permita a la ciudadanía tener insumos ciertos sobre lo que sucederá y cuándo sucederá. En tanto tales precisiones no se hagan patentes ante la percepción de todos los salvadoreños, los postulantes no habrán cumplido con lo que el conglomerado social les demanda en esta precisa coyuntura del proceso nacional. No basta con hablar en términos genéricos: hay que comprometerse de manera precisa para que sea posible hacer juicios claros sobre cada uno de los que aspiran al apoyo de la gente.

Hay que ir al encuentro de lo que siente, de lo que piensa y de lo que demanda el ciudadano común, que desde luego es mucho más perceptivo y razonador que lo que siempre se ha creído en el ambiente dominado por los prejuicios elitistas, que desde luego lo único que hacen es encubrir la ignorancia tradicional de las élites prevalecientes. Cualquier pose de superioridad está hoy totalmente fuera de contexto, porque ese al que tradicionalmente se le ha llamado "ciudadano común" se halla cada vez mejor informado sobre lo que pasa y tiene, como siempre ha tenido, la capacidad básica para entender lo que quiere, para reconocer lo que merece y para juzgar lo que le interesa. Las estratificaciones sociales están y estarán siempre presentes en todos los contextos y espacios de la realidad comunitaria, pero hoy más que nunca las conexiones transversales hacen que el fenómeno se vuelva eminentemente participativo.

La tarea promotora de los que aspiran a gobernar ya no tiene la simplicidad de antes, y el ejercicio de la función pública al más alto nivel, sea como gobierno o sea como oposición, es, por consecuencia, mucho más complejo. No es de extrañar entonces que los aspirantes muestren un creciente desconcierto, y que las élites y los liderazgos se encuentren en las mismas condiciones. En verdad, estamos todos en un momento crucial en todo sentido, y eso no puede ser conjurado con actitudes triunfalistas ni con tácticas publicitarias.

Cabe cada vez menos duda de que a quienes les toque ejercer la función conductora en el período que viene, desde las distintas posiciones del poder, se hallarán desde el primer momento con un encargo de características mucho más comprometedoras que nunca. Este es el momento de prepararse para semejante desafío, haciendo que la lógica del cumplimiento asuma el rol que le corresponde. Esto debe ser asumido y preparado convenientemente desde ahora mismo, porque convencer de lo que nunca se ha hecho es misión de gran calado. Manos a la obra, pues, señores políticos, que cada minuto cuenta.