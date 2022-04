La excepción no alivia la frustración gubernamental

Aunque el gobierno parece tener cada vez más control del espacio público, militarizado los suburbios que le interesaban, sembrado su lógica en la convivencia nacional y haber arrinconado a la pandilla, el tono y la rabia que se apoderan de su comunicación hablan de otra cosa. Sus expresiones hacia adentro y hacia afuera del país son las de un régimen desesperado.

Quizá sea solamente ofuscación, o signos de la frustración, porque lo que la administración Bukele persigue con el estado de excepción y las detenciones en números tan grandes registradas en los últimos días no es sólo contener la hemorragia de los homicidios sino acabar con los cuestionamientos críticos al plan control territorial e instalar un velo de silencio acerca de la dinámica que le permitió reducir los asesinatos a cero. La hemorragia fue contenida, los índices han vuelto a la llanura que el gobierno celebró de modo sostenido en su primer medio término y hay suficientes indicios de que buena parte de la operación delincuencial de la pandilla ha sido cercenada. Pero entonces, ¿por qué la creciente furia en las manifestaciones del presidente, de su gabinete y de una porción del oficialismo?

Algunos analistas sostienen que el mandatario y su petit comité de seguridad están aprovechando la coyuntura para intimidar a los dos frentes dialécticos que mantiene abiertos: el doméstico contra críticos, detractores, opositores y librepensadores, y el internacional, básicamente contra el gobierno estadounidense. Por eso es que habría enfilado baterías contra periodistas e investigadores salvadoreños el mismo día en que se permitió acusar a la administración Biden de estar apoyando a la pandilla. La bravata incluyó un vergonzante insulto del ciudadano presidente contra un conocido antropólogo experto en la materia.

Pero hay otra posibilidad que no supone crédito estratégico para el gobierno y a la que no hay que negarse: los administradores del Estado creen que sólo la excepcionalidad, no a pesar de sus contraefectos en términos jurídicos y constitucionales sino que aspirando a ellos por necesidad, puede devolver las estadísticas homicidas a la latencia en la que han estado el último bienio.

Entre eso y que el país esté sufriendo los primeros signos de un conflicto social no hay mucha diferencia. Y los signos no fueron sólo la infamia del apetito homicida al que se dio rienda suelta el último fin de semana de marzo sino la registrada en noviembre y la llanura entre ambas, así como la reacción del gobierno, que en dos años y medio no había desplegado ni tanta fuerza ni tanta profundidad ni se había impuesto el propósito de proscribir a la pandilla. Si las dos administraciones anteriores negociaron con ella, parecía que este régimen estaba dispuesto a aproximarse de otra manera a las comunidades de renta más baja e incluso creó una Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Pero luego de la segunda ola homicida del último semestre, el gobierno cambió de énfasis y ahora su objetivo más obvio es destruir a la pandilla.

Destruirla como brazo operativo de algunas fuerzas criminales se resuelve con inteligencia policial y con el monopolio de la fuerza; atacarla como opción y subcultura al alcance de los niños y jóvenes marginados y excluidos implica otras acciones que presuponen una comprensión, una sistematicidad, un plan y una disciplina. Si no se cuenta con ese conocimiento ni con un método, cualquier esfuerzo será ineficiente y producirá aún más dolores a la nación.