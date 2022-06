La experiencia globalizadora se ha convertido para nuestro país en un dinamismo de presencialidad sin precedentes

Dentro del viejo esquema en el que se repartían las distintas sociedades en el mundo con criterios de poder que parecían intocables como tales, nuestro país, El Salvador, se hallaba permanentemente sumergido en una invisibilidad llamada "Tercer Mundo". En realidad, era como estar al margen de todo, aunque algunos hechos de especial relieve, como fue el conflicto bélico de los años 80 del pasado siglo, parecieran hacernos visibles de modo excepcional, con la directa aclaración de que eso se debía al hecho de que los dos superpoderes de la época –Estados Unidos y la Unión Soviética– eran en verdad los que se disputaban el predominio absoluto en esa orillada porción del Tercer Mundo. Pero sin previo aviso la realidad del mapamundi comenzó a girar, y hechos insospechados como el defondamiento del esquema soviético se fueron poniendo sobre el tapete.

Antes, y hasta hace poco, los superpoderes vivían cómodamente instalados en sus mundos propios, creyendo –ingenuamente, desde luego, como ha quedado claro a raíz de las experiencias más recientes– que nada ni nadie los movería de ahí; pero de pronto hubo una especie de corte de energía histórica, y el resultado de eso es el estado de inseguridad que ahora se vive por encima y por debajo de todos los antiguos esquemas, que ya no son más que dibujos obsoletos al azar de los vientos renovadores, que no responden a ninguna "fuerza superior". Y eso hace que la llamada globalización sea un núcleo de lecciones de las que nadie puede escapar. Todos, pues, somos aprendices de convivencia globalizadora, y quien no quiera reconocerlo se irá quedando al margen, sea quien sea.

Los análisis objetivos de este fenómeno globalizador nos inducen a actuar con el ánimo dispuesto a asimilar novedades, sea para acompañarlas si es que sus formas y sus contenidos responden básicamente a sanos principios de convivencia, sea para corregirlas si en ellas impera la improvisación que tiende no sólo a imponerse sobre cualquier criterio sino a violentar principios tan inexcusables como la acción mesurada, la libertad actuante y el respeto institucional. Lo que la coyuntura actual nos exige, entonces, es madurez responsable; y nos lo exige a todos, incluyendo por supuesto los que tienen más poder a la mano. La seguridad no va a aparecer como por obra de magia: hay que irla construyendo con visión y con empeño.

Agradezcámosle a la Providencia o a la suerte, según fueren las creencias de cada quién, que hayamos llegado a este momento, porque lo peor siempre es quedarse creyendo que no hay necesidad de comprometerse con lo que la dinámica histórica trae consigo, sea –como decíamos antes– para fortalecerlo o para enderezarlo. Aquí no se trata de que las obsesiones ideológicas o pasionales se impongan, sino de todo lo contrario: ir alcanzando niveles de entendimiento nacional que viabilicen un desarrollo verdaderamente sostenible en el tiempo. El compromiso al respecto no tiene que ser formal, pero sí disciplinado y sincero.

Esta sociedad nuestra, en la que por tanto tiempo se creyó que la inmovilidad era intocable, ha comenzado a sentirse ansiosa de cambio, y la fuente de ello es la emergente inconformidad de la gente con lo que ha venido pasando. El nuestro, pues, es un ejemplo emblemático de cómo la inmovilidad se va volviendo dinámica. Esto crea sorpresa y confusión, que son hoy las sensaciones prevalecientes entre nosotros. Queremos subrayar estos contrastes para hacer conciencia sobre los mismos y así no equivocar las proyecciones correspondientes.

Lo que más debe llamarnos a reflexión constructiva es el hecho de que hay una renovada conciencia ciudadana que se ha venido convirtiendo cada día más en el motor principal de la dinámica nacional imperante; y no es de extrañar, entonces, que los poderes tradicionales se hallen tan confundidos. Ahora bien, nada de esto significa que se haya validado la cultura del capricho ni que la popularidad pueda sustituir al orden lógico de las cosas. Hay que ponerle mucho "coco" a esto.

Después de estar invisibilizado en el antiguo mapamundi histórico, El Salvador es hoy un foco de atención global, lo cual tiene efectos contrastantes: permite lograr insospechados beneficios y acarrea muy significativas responsabilidades. De la desanimadora tranquilidad del anonimato a la inquietante efervescencia de la visibilidad total. Y es un trayecto irreversible.

Aquí no hay alternativa: entendemos lo que pasa con el realismo como factor dimensionador, esclarecedor y promotor, o nos mantenemos sumidos en la peor incertidumbre de todas, que es la que toca las raíces del fenómeno real. Y ese es el dilema que nos toca resolver cuanto antes.

Y eso que está pasando, y que nos está pasando, no es resultado de ningún plan preconcebido, sino consecuencia del mismo devenir. Concluido el ciclo de las ideologías absorbentes, se está abriendo paso la voluntad del interés general.

Lo más factible y lo más probable, dada la naturaleza del escenario presente, es que todo esto siga adelante por obra y gracia del destino universal y nacional.

Y nosotros, los que estamos aquí hoy, vamos a verlo. No nos cabe ninguna duda.