La extradición de Funes: Vanas ilusiones...

A raíz de la fraudulenta nacionalidad nicaragüense, adquirida por el expresidente Funes, se han levantado argumentaciones jurídicas. El primero en romper la discusión ha sido el presidente Bukele, señalando que el prófugo Funes ya no puede acogerse al asilo político que el gobierno de Ortega le había concedido y por lo tanto queda sujeto a extradición por parte del gobierno de Nicaragua.

Si las cosas fueran tan simples, lo que Funes habría cometido, según el presidente Bukele, era un gravísimo error; pero la cuestión no es tan simple, pues, jurídicamente, si bien efectivamente Funes ya no puede acogerse a la calidad de asilado, Funes ha adquirido una nueva calidad, la de ciudadano nicaragüense, y por lo tanto, para las autoridades nicaragüenses, extraditarlo sería hacerlo a un ciudadano del país, lo cual sería violación de la Constitución.

No es que Ortega tiene mucho respeto por su Constitución, la viola constantemente, pero esto le conviene y él o cualquier otro órgano del Estado van a echar mano del argumento constitucional para negarse. Funes puede mantenerse en ese país amparado por la Constitución nicaragüense que explícitamente establece que ningún nacional puede ser extraditado; es decir, que a los nacionales del país solo pueden juzgarlos los tribunales de Nicaragua, en otras palabras, jurídicamente, nos guste o no, lo que Funes ha adquirido es una mayor cobertura para su impunidad.

Por otra parte en su argumentación de nivel jurídico el Centro de Estudios Jurídicos recurre a la jurisprudencia internacional y a tratados para argumentar la posibilidad legal de extraditarlo ahora. Sin embargo, al igual que Funes parten de que ya no es asilado y por lo tanto puede ser extraditado. Los abogados del Centro aducen dos casos famosos en el derecho internacional, el caso de "Cannevaro" y el caso "Nottebohm", en los que tribunales internacionales resolvieron que se podía extraditar a un nacional, para ser juzgado en un tercer país; pareciera que el caso de Funes entra en esta categoría, no se puede aplicar al caso que estamos analizando, pues tanto la Constitución italiana como la de Liechtenstein no contemplan prohibición explícita de extraditar a un nacional, mientras que la Constitución nicaragüense prohíbe expresamente que un nacional sea extraditado; por consiguiente son casos diferentes jurídicamente y como la Constitución nicaragüense lo prohíbe, no hay autoridad en el territorio de esa nación que pueda acceder a un pedido de tal naturaleza.

Adicionalmente el Centro de Estudios Jurídicos argumenta que "la Convención Interamericana contra la Corrupción establece expresamente que la corrupción es un delito sujeto a extradición" y establece la obligación de los gobiernos de colaborar en ello, de allí deduce que El Salvador puede pedir la extradición de Funes por ese delito; esto presenta dos problemas jurídicos: en primer lugar, la frase arriba citada es una norma jurídica general y se contrapone con la norma Constitucional nicaragüense que establece una EXCEPCIÓN a la norma general, ya que el artículo 43.2 lo señala claramente: "Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional". Y por lo tanto no es válido aducir la norma general; es un principio básico de la legalidad que la excepción explícita siempre prevalece sobre la norma general.

Un segundo argumento es señalar que, al igual que nuestra Constitución, la nicaragüense establece claramente la supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales (art. 10), la subordinación de los poderes públicos a los mandatos de la Cn. (art. 129) y en el 182 dice: "La Constitución Política es la carta fundamental de la República... No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se opongan o alteren sus disposiciones". Esto mismo afirma nuestra Constitución, aunque no pocas veces los gobernantes y jueces se olvidan de ello.

Por muchos años, nuestra Constitución anteriormente tuvo una disposición exactamente igual a la excepción para los nacionales, pero fue reformada en el año 2000, y el artículo 28.2 permite la extradición de salvadoreños, pero estableciendo las condiciones y requisitos para hacerlo. Este cambio es debido a la migración masiva, uno de cuyos efectos ha sido que salvadoreños delincuentes cometen el crimen en el territorio de EUA y se refugiaban en nuestro país, con lo que quedaban impunes.

¿Qué podemos hacer? Jurídicamente, el único camino es el de llevar el caso de la nacionalización de Funes a los tribunales de Nicaragua, argumentando que se trata de una nacionalidad nula, pues Ortega la ha otorgado violando las leyes nicaragüenses que establecen condiciones y procedimiento para lograrlo; la ciudadanía de Funes es un acto arbitrario de un dictador que ha mostrado poco o ningún respeto por sus propias leyes, pero, la posibilidad de lograr solo se podrá iniciar al día siguiente que la dictadura de Ortega sea cosa del pasado.

La alternativa inmediata está en mantenerse vigilantes y si en algún momento Funes se mueve fuera de los confines de Nicaragua, activar su reclamo internacional, por ello es necesario mantener viva la alerta roja de Interpol.

Dice el refrán: Dios tarda pero no olvida...