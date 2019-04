La fábula de la Ceiba y el Bonsái (Parte I)

La usual matonería política que ha mantenido a muchos subordinados y sin la oportunidad de evolucionar es la vieja forma de hacer política. La práctica de bloquear, criticar y destruir personas y proyectos emblemáticos que llevan bienestar para el salvadoreño como Ciudad Mujer, el crédito para el Hospital Rosales, el Centro Histórico, la reorientación del crédito del edificio de la Asamblea entre otras propuestas y obras de los adversarios en política, nos hacen ver como sujetos necios y tercos.

Hay que atreverse a romper esas posturas y permitir la innovación a través de propuestas audaces, romper paradigmas y sobre todo romper el molde. Todo cambio produce temor ya que es la sensación de tirarse al vacío y no tener el control. Y es cuando sintamos que estamos dando un salto al vacío que entonces estaremos intentando transformarnos.

La crisis de los partidos tradicionales como al que pertenezco anuncia que llegó la oportunidad de dar ese salto y reinventarnos o estaremos en un círculo vicioso de fracaso, de derrota de campañas y probablemente quedaremos como un instituto político tipo Bonsái, después de haber sido Ceiba. Somos más los que deseamos un cambio y muy pocos los que no desean que pase.

Cuando piensas que ya sabes cómo manejar la institucionalidad y el pueblo te envía un fuerte mensaje de no me gustas como una opción política debemos replantearnos 5 cosas: los valores que nos definen y engancharán con el electorado, el conocimiento de los nuevos tiempos y coyuntura, la innovación y tecnología en la comunicación y forma de hacer política, cooperación de sectores no tradicionales y sobre todo apertura a nuevos liderazgos.

Se necesita encontrar o crear líderes que posean la capacidad de reunificar y tomar la iniciativa de recomponer y reestructurar el partido desde sus cimientos. Lo que nos funcionó para la posguerra no es lo mismo que nos funcionará en la crisis social actual. Necesitamos líderes empáticos a la realidad del salvadoreño, que se saquen la cera de la adulación y escuchen el sentir del pueblo para que logre mermar en ellos. Estos líderes deben responder no a grupos de poder y sectores tradicionales, sino a la gran mayoría porque si no patinaremos en el mismo lodo cenagoso que ya conocemos y está tragando cualquier posibilidad de continuar siendo una fuerza y opción política para la próxima década.

En esta reinvención no se trata de señalar personas, ni mucho menos generaciones, se trata de ideas y actitudes que deben hacer clic con el salvadoreño. Bernie Sanders, de edad avanzada, hace clic con los adultos jóvenes y millennials porque su pensamiento es moderno y actualizado. No es de edad, es de paradigmas.

Los cambios que necesitamos los tendremos que hacer a la fuerza, esto debido a un suceso y no por un proceso natural de actualización. El fracaso del 3 de febrero fue anunciado y no hicimos una lectura técnica de las encuestas y el momento social que vivíamos. El cambio se vuelve una obligación.

Los enemigos de 2019 ya no son la agresión del comunismo sino la corrupción, la inseguridad, pobreza extrema y marginalidad que está desintegrando a las familias por la migración irregular. No podemos blindar a los corruptos, nuestra Constitución permite que después de 10 años los delitos de corrupción prescriban, necesitamos un sistema de justicia que obedece al mandato constitucional pronta y cumplida, pero los niveles de impunidad son altísimos.

La crisis en el sistema de partidos ha tocado fondo y es precisamente por eso que ha llegado a su momento de definición, porque la crisis se refiere a ese trance en que lo viejo aún no termina de irse y lo nuevo aún no termina de llegar. Las que no se van son esas viejas prácticas de la política tradicional y lo que no termina de llegar es el valor que nos demandan los ciudadanos para empujar los cambios.