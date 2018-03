La falsa amistad de los comunistas (1)

Lee también

De esa manera no los van a poder engañar; pero si no llegan a conocerlos muy bien, porque no investigaron su ideología, ténganlo, por seguro, que tarde o temprano les van a meter el cuchillo por la espalda. Pues ellos solo creen en su malvada ideología comunista materialista que es contraria a Dios y a la religión, que practica el odio a las personas, la lucha de clases, la violencia y la mentira.Miren: “Para el comunista la amistad y las promesas” solo representan estrategias, para avanzar y engañar a la gente prometiéndole un paraíso en donde lo van a tener todo, pero que en la realidad no existe, pero así es como consiguen sus apoyos y sus votos, para conquistar el poder y una vez ese poder sea total que ¡Dios nos salve!, porque después viene la opresora y cruel dictadura que le imponen a la gente y a los pueblos, tal como le pasó a Rusia, Polonia, la antigua Alemania Oriental, la antigua Checoslovaquia, Hungría, la antigua Yugoslavia, Bulgaria, Albania, China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Etiopía, Nicaragua y hoy le puede pasar a Venezuela, si no andan listos y quitan a tiempo el gobierno de Nicolás Maduro.