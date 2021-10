La falta de liderazgo es un lastre que costará caro

Sin claridad ni programa, el poder se traduce en autoridad pero no en liderazgo.

Ninguna de las facciones económicas ni de los partidos políticos que han gobernado al país en su juvenil democracia acumuló tanto poder y controló de un modo manifiesto y obsceno la institucionalidad del Estado como la dupla de GANA y Nuevas Ideas. Y sorprendentemente, en su discurso, expresiones y narrativa, el presidente de la República se escucha como un hombre atrincherado.

El atrincheramiento de Bukele, que un día se manifiesta en clave de denuncia de la conspiración internacional contra su gobierno, en otro delatando a oligarquías que lo acechan, a medios de comunicación que lo bombardean o ayer a manifestantes cuya "instrumentalización" revelaría que la partidocracia clásica sigue al acecho, y todo un largo e histérico etcétera, es un síntoma. Para él, no hay disenso que no equivalga a guerra, no hay divergencia que no provenga sino de un enemigo. Y en clave inversa, no hay que desaprovechar a ninguno de sus críticos sino ocuparlos como alimento de su narrativa de división, polarización, del ellos contra un nosotros presuntamente multitudinario que él lideraría.

Pero ni siquiera manteniendo intocable su capital político y su popularidad, ambos todavía potentes pero en inevitable descenso, el presidente ha establecido una ruta para El Salvador. Que con sus ocurrencias, sus dentelladas contra el Estado de derecho y la acometida legislativa contra la independencia del órgano judicial vaya empujando al país a un callejón de aislamiento internacional, falta de liquidez y desmedro de las garantías constitucionales es diferente. Ese no es un camino sino sólo el efecto de su extravío.

¿Por qué le duele tanto que la población se manifieste? ¿Por qué se empecina en criticar a los marchistas, sean quienes sean? En el estira y encoge por la legitimidad, este régimen no puede ganarle la discusión a nadie después de lo que le ha infligido a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República y a los juzgados en buena parte del territorio.

Su malestar es porque uno de los principales objetivos de la gestión es operar desde el seno del Estado sin someterse a la contraloría oficial ni a la social, y disfrutar además de la impunidad, de la aprobación popular. Es la necesidad de una mente megalómana en la que no cabe la revelación de que el servicio público sin convicción democrática es un cascarón hipócrita y abusivo.

Pronto, la falta de dirección del régimen será revelada a los ciudadanos; lo será del único modo en el que la sociedad reacciona ante la incapacidad de sus gobernantes: cuando le tocan el bolsillo. La incapacidad de moverse en los pasillos del multilateralismo, de conseguir financiamiento para la deuda externa que su misma gestión ha disparado a niveles ridículos, de empatizar con la diplomacia internacional, de recapacitar acerca del proyecto del criptoactivo, redundará en un efecto inflacionario, en una falta de liquidez y en un perjuicio del nivel de vida de todas las capas de renta que los salvadoreños creían imposible.

Entonces, al otro lado del malestar de la población, con autoridad pero sin liderazgo, la crisis se trasladará a la legitimidad misma.