La familia debe ser una conjunción virtuosa de los roles bien vividos por la paternidad y por la maternidad

Desde que el mundo es mundo, la familia ha sido el escenario original de la vida. Todos los seres humanos venimos de la fusión íntima de dos mundos casi invisibles pero de connotaciones infinitas: el de un óvulo y el de un espermatozoide. La Creación, tal como la concebimos los que estamos signados por la herencia de Cristo, fue siempre y seguirá siendo para siempre un vivero de misterios; y como reflejo de ello nuestra vida individual también lo es. Para empezar, cada uno de nosotros es un encuentro de genes, en el que la voluntad y la casualidad tienen también su propio rol. ¿Qué hizo que usted o que yo fuéramos el ser personalizado que somos?

Una mezcla de destino y de azar. Lo único cierto es que tenemos identidad, y que en ella se juntan todas las piezas imaginables y todos los reflejos inimaginables.Así las cosas, lo que corresponde hacer en cualquier circunstancia que la vida real traiga consigo es reconocer a la familia como la expresión superior de nuestro arraigo existencial en el mundo. La familia, sea funcional, disfuncional o funcional a medias, nos provee a todos los seres humanos la posibilidad de sentirnos pertenecientes a un núcleo privado desde el cual se activan todas las energías modeladoras de la propia realidad personal. Nadie nació para estar solo en el mundo, y esta afirmación nos motiva a reconocernos en nuestra condición de piezas conscientes de una estructura que, independientemente de sus limitaciones o de sus deformaciones, nos alberga desde el inicio de la vida hasta el final de la misma. La familia está aquí, a nuestro alrededor, como el resguardo natural que sostiene la supervivencia.

En el mes de mayo hay una fecha definida que es el Día de la Madre, el 10 de dicho mes; y en el mes de junio hay otra fecha definida que es el Día del Padre, el 17 de dicho mes. Son momentos señalados para recordar y celebrar lo que la maternidad y la paternidad significan, no sólo como lazos personales de incomparable poder inspirador sino también como oficios protectores y formativos de relevancia suprema. El amor es, y debería ser siempre, el hilo conductor y transmisor de todas estas energías benéficas; y cuando no es así, esa falta produce vacíos y quebrantos que no sólo inciden en el destino de los directamente afectados sino que generan consecuencias distorsionadoras en todo el ambiente, como es muy fácil constatar a diario entre nosotros, los salvadoreños de esta época.

Si algo nos está afectando a fondo es la problemática de la familia, asediada por flagelos como la crisis delincuencial, la emigración desbordada y el trastorno de valores. Infinidad de familias salvadoreñas se hallan fragmentadas o rotas por todas estas incidencias depredadoras, y si algo se hace estructuralmente urgente en nuestro medio es emprender una dinámica reconstructiva de las estructuras familiares para impedir que esta sociedad pierda todas sus bases de sostén. Es, desde luego, una tarea de enormes dificultades en todo sentido, porque si la familia ha llegado a la crisis estructural y funcional en que se encuentra es porque las fuerzas vitales de la sociedad han venido perdiendo su capacidad sustentadora. Sólo un titánico esfuerzo reconstructor hará posible revertir el deterioro; y a ese esfuerzo debemos dedicarnos todos sin más tardanza.

Las relaciones familiares nunca son fáciles y en muchos casos se vuelven traumáticas. Digo esto por experiencia propia. Pero lo más importante es preservar el rol de la familia, sean cuales fueren las circunstancias que se presenten. En estos días, la conmemoración del Día del Padre nos hacer reflexionar a fondo sobre la significación vital de las relaciones familiares en la vida de todos los seres humanos, y, por natural consecuencia, en el desenvolvimiento de todo el acontecer social. Es por ello que una de las misiones prioritarias tiene que ser siempre la salvaguarda de la salud moral en un ambiente saturado de virus desintegradores. Hagamos que la familia conserve su virtuosismo benéfico en todos los aspectos de la vida. Y que en el hoy y en el mañana siempre estén vivos los alientos de la convivencia feliz.