La familia es la base de la sociedad

La familia, formada por un hombre y una mujer nacidos así, fue, es, y será siendo el único medio natural por medio del cual la civilización humana continuará reproduciéndose. De manera que atentar en contra de la familia es ir contra la naturaleza que Dios estableció; del mismo modo, es preocupante que haya una agenda mundial de ideología con enfoque de género y aborto, que está tratando de imponerse en El Salvador, alentado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés). Ya que ha concedido estatus consultivo a tres organizaciones de homosexuales (gays, lesbianas, bisexuales y transexuales LGBT).

Con lo cual, les ha facultado para entrar a las Naciones Unidas, participar en su trabajo y hablar con su propia voz, tal como lo notificara la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC, por sus siglas en inglés). De esta forma, las organizaciones: ILGA-Europa, la sección europea de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays; las asociaciones nacionales de lesbianas y gays de Dinamarca y de Alemania, LBL y LSVD, en la que han abanderado "la discriminación social", "la homofobia" y "la persecución" de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, ante ello es importante reflexionar en torno al tema y sin fanatismos.

En primer lugar, es importante que se erradique de la mente de cada salvadoreño todo tipo de discriminación y de exclusión social, pero a decir verdad existen sectores en El Salvador de mayor vulnerabilidad que los aglutinados en el movimiento LGTBI, que han sido excluidos y marginados históricamente y que muy poco se ha hecho para cerrar la brecha de la desigualdad, por ejemplo, la clase obrera, las mujeres con salarios inferiores a los hombres, los niños y sus derechos, los ancianos sin hogar y sin pensión, los pueblos originarios que por décadas han estado luchando por sus derechos sin ser oídos.

En fin, existen sectores de la población marginados, que no han sido tomados en cuenta por décadas por los gobiernos de turno, pero no por ello han ido a quemar iglesias o a protestar para imponer sus ideas a toda la sociedad, es importante que se revindiquen los derechos de los marginados, pero lo que no está correcto es lo que el movimiento LGTBI está proponiendo, que se enseñe desde las aulas públicas y privadas que es normal que un niño se bese con otro niño, y que existe el género como una construcción social, de tal suerte que si un hombre de 56 años se siente una niña de 6 años, entonces lo es, de conformidad con la ideología de género.

Definitivamente este tipo de enseñanzas no solo refleja lo aberrante de su origen, sino la conducción de las futuras generaciones sobre el sendero oscuro y negativo del enfoque de género, que atenta con los principios y valores que defendemos la mayoría de salvadoreños, digo lo anterior porque en el portal del Ministerio de Educación está el programa de la Educación Integral de la Sexualidad, https://www.mined.gob.sv/noticias/noticias/item/7212-educacion-integral-de-la-sexualidad, en el que se pretende adoctrinar a los niños bajo esta modalidad, ignorando que la Constitución establece que la educación de los niños es un monopolio exclusivo de los padres.

Dado que de conformidad al 34 en adelante de la Constitución dice que "todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado", así mismo "el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores", pero ante todo ello "los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos". Por lo tanto, todo patriota está obligado a defender a la familia, los hijos y la vida.