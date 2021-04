Elías Saca actuaba igual, como si el poder que llegó a acumular se debiera estrictamente a sus méritos personales, a una suerte de predestinación para la grandeza y demás cosas que, si uno tuvo suerte, las platicó de joven con su psiquiatra. Lo oneroso de ese modo de pensar es que cuando caes en la cuenta que el poder político es sólo un paréntesis, ya tienes las esposas puestas en la boda de tu hijo.

Esa debilidad del carácter, la que aflora en un hombre corrupto, pusilánime o intolerante una vez se cree impune, ha hermanado a la mayoría de los presidentes salvadoreños y a cientos de sus funcionarios, así como a miembros de los poderes legislativo y judicial. Como si fuese la lepra, acaba extendiéndose a los familiares y compadres que, sin darse cuenta, cualquier día ya están sentados exigiendo una prebenda en cualquier oficina pública mientras amenazan con el dedo erguido y voz altisonante "usted no sabe de quiénes soy amigo".

De eso es que los salvadoreños estamos hartos, de que una vez instalados como la administración gubernamental de turno, los políticos pongan al Estado poco menos que a su servicio, beneficiando a través de la explotación del aparato público, de un lugar preferencial en licitaciones y adjudicaciones o de impunidad ante controles y contraloría a sus grupos cercanos, a los patrocinadores de sus partidos, a los sponsors de su carrera y a sus amigos y valedores.

El siglo pasado tuvo a tres grandes grupos beneficiados con esa desigualdad, infame porque sus efectos incluyen la desnaturalización de la cosa pública en perjuicio de las grandes mayorías a las que debería tener en el centro, no en la periferia. En primer término, los terratenientes que tras las expropiaciones firmadas por Rafael Zaldívar pudieron no sólo a ciencia y paciencia sino con la colaboración del Estado dedicarse al modelo agrícola monoproductor; en segundo, los militares que le garantizaron a ese sector gobernabilidad aunque fuese a costa de irrespetar las leyes de la República y de desangrar a la nación. La intolerancia y corrupción de ambos llevó a El Salvador a una guerra y decenas de miles de muertes.

Una vez firmada la paz, convencido de que era posible ser partido de derecha sin rendirle absoluta pleitesía a las familias más ricas del país, Elías Saca cultivó la primera promoción de una clase tecnócrata, ejecutivos, cuadros grandes y medianos de la administración pública que a cambio de enriquecerse rápidamente debían defender y divulgar las ideas del presidente, entre ellas la de su continuidad a través de una tercera fuerza partidaria. En la práctica, fue una corte de aduladores, ladrones y propagandistas que gozó de protección algunos años hasta la célebre detención de Saca aquella noche en la que comenzó su desgracia.

Hoy, el país vive en la casa de la señora loca. Todos hablan suavecito, nadie mueve un mueble, los trastos se tocan con delicadeza para que no se arme la gorda. "Lo mejor es no decir nada porque se enoja el hombre". "Yo no estoy de acuerdo pero ya ves que el hombre es difícil". "Yo que usted mejor le bajaba porque es complicado". Y así.

Si tiramos lo suficiente de la cuerda en esas conversaciones (que se hacen quedito, como si Peter nos oyera), llegaremos a una insólita conclusión. Nadie sabe cuál es el plan, sólo entienden que se necesitaba de un cambio. El resto es una esperanza que oscila entre la fe más prístina y un cinismo medio disimulado. Pero como denominador común en todos los casos, ninguno te sabe explicar qué tiene que ver la promesa de un cambio con que este gobierno quiera dictar todo lo que se dice y todo lo que se opina, y perseguir sin piedad a los que no están de acuerdo.

Puestos a ver, hasta el coronel Molina tenía mejor sentido del humor. O en todo caso, que se sepa nadie murió fusilado por repetir los chistes sobre su inveterada memez. Pero es que no todos los hombres son proclives a la tiranía; para eso se requiere de un apetito voraz por la aprobación y de un resentimiento profundo con el mundo. Hombres así nunca tienen suficiente, sólo quieren ver la Tierra arder.

Son los ciudadanos quienes, entre exclusión y derrota, amasan la idea del cambio y un día la llevan a cabo. Muchos de los líderes de El Salvador fueron depósito de esa decisión sin merecerlo. Algunos lograron recuperarse y estar a la altura; otros, terminan en prisión vestidos para una fiesta.